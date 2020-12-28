Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi

28.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:07

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin motosiklet ile belediyenin çalışmalarını denetlediği anların videosunu eşi Filiz Yüce sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin motosiklet ile belediyenin çalışmalarını denetlediği anların videosunu eşi Filiz Yüce sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Filiz Yüce'nin paylaştığı videoda, Ekrem Yüce'nin motosikletle gece vakti kentte dolaşması ve çalışmaları denetlemesi yer alıyor.

Filiz Yüce, eşi Ekrem Yüce'yi de etiketleyerek yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ardına rüzgarı kattığında ve hızını ustaca aldığında başarmak için çok sebebin olur. Fakat sebepleri nasiplere dönüştüren yalnız Allah'tır. Allah'ın ömrümüze yazdığı her nasibe razı olmak ve hamdetmek ne güzel."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 23:07:52. #1.14#
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