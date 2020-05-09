SAKARYA 4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajı
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SAKARYA 4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajı

SAKARYA 4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajı
09.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:14

4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajıSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, fırında 15 kilo hamur ile yaklaşık 4 metre uzunluğunda pide hazırlanarak üzerine susamla 'Evde kal Türkiye' yazıldı.

4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, fırında 15 kilo hamur ile yaklaşık 4 metre uzunluğunda pide hazırlanarak üzerine susamla 'Evde kal Türkiye' yazıldı. Kaynarca Merkez Mahallesi'nde Ömer Ay'a ait ekmek fırınında yaklaşık 15 kilo hamurla hazırlanan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki pide büyük ilgi gördü. Pidenin üzerine susamla 'Evde kal Türkiye' yazılırken, fırına alışveriş için gelen vatandaşlar pideyle fotoğraf çekildi. Fırın sahibi Ömer Ay, "Koronavirüs nedeniyle bizde fırıncı esnafı olarak böyle yaklaşık 4 metreye yakın bir pide yapalım dedik. Ramazan dolayısı ile 'Evde kal Türkiye' şeklinde sosyal bir mesaj vermek istedik. İnşallah ülkemiz koronavirüs belasından bir an önce kurtulur bizde normal düzenimizi döneriz." dedi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ve pişirme süresiyle pideyi hazırlayan fırın ustası Tanju Hamarat, "Yaklaşık 15 kilo hamurdan, ekip arkadaşlarımız ile beraber pidemizi yaptık. Koronavirüs salgını nedeniyle farkındalık yaratmak istedik. Üzerine 'Evde kal Türkiye' yazdık. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye. Fırınımızın boyunca yapmaya çalıştık" diye konuştu.

SAKARYA 4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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