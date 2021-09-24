Şair Sezai Karakoç'a fahri doktora

İstanbul Üniversitesi tarafından Rektörlük Doktora Salonu'nda düzenlenen törenle şair Sezai Karakoç fahri doktora unvanı verildi. Törene İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, dekan ve öğretim üyeleri katıldı. Törenin ardından "Sezai Karakoç'a Saygı" paneli düzenlendi. Doktora töreni "Diriliş Eri Sezai Karakoç" adlı belgeselin gösterimi ile başladı.

"BÜYÜK DÜŞÜNCE AKIMLARI EDEBİYAT VE ŞİİR ÜZERİNDEN YÜRÜMÜŞTÜR"

"DİRİLİŞ AYNI ZAMAN DA BİR UYANIŞTIR"

"METAFİZİK YOKSA MEDENİYET YOKTUR"

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü, "Türk solunun toplumculuğu metafizik köklerinden kopartması Anadolu İslamı'na ve toplumuna karşı bir yabancılaşma ile sonuçlandı. Bunu aşmak için Kemal Tahir gibi İdris Küçükömer gibi farklı teşebbüsler oldu ama genel olarak garip bir şekilde toplumla kavga eden bir toplumculuğun ortaya çıktığını görüyoruz. Karakoç'ta ise bu metafizik köklerden dolayı Anadolu insanı ile toplumcu ve siyasal sorumluluğu taşıyan şair kimliği ile toplumla daha sağlıklı bir ilişki içerisinde olma gayreti içerisinde olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.