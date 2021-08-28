Saints Row Reboot - Welcome to Santo Ileso fragmanı yayınlandı!
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Saints Row Reboot - Welcome to Santo Ileso fragmanı yayınlandı!

Saints Row Reboot - Welcome to Santo Ileso fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Oyunseverleri kaotik renkli dünyasına davet eden Saint Row serisinin yeni oyunu Saints Row Reboot için "Welcome to Santo Ileso" adlı yeni bir fragman yayınlandı.

Yayıncılığını Deep Silver'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Volition'ın yaptığı yeni Saints Row oyunu resmi olarak duyuruldu. Bir fragman eşliğinde duyurulan Saints Row'un "Welcome to Santo Ileso" adlı yeni bir fragmanını yayınladı.

Oyunseverlerin karşısına ilk olarak 2011 yılında çıkmış olan Saints Row: The Third Remastered'ın yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan Saints Row Reboot oyuncuları aksiyon dolu maceraya davet ediyor.

Saints Row Reboot, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC (Epic Games Store) için 25 Şubat 2022'de çıkışını yapacak.

SAINT ROW REBOOT - WELCOME TO SANTO ILESO FRAGMANI

Yanında dostların Neeah, Kevin ve Eli ile geleceğin Mafya Babası olarak Saints çetesini kuracak, Santo Ileso'nun sokaklarında kurduğun imparatorluğu büyütüp şehrin kontrolü için savaşırken Los Panteros, Idols ve Marshall çeteleriyle mücadele edeceksin. Aslında Saints Row bir tür yeni şirket kurma hikâyesi. Tek farkı, Saints çetesinin işi suç işlemek.

Şimdiye kadar yaratılan en büyük ve en iyi Saints Row oyun dünyasının tadını çıkar. Santo Ileso'nun gitgide genişleyen benzersiz dünyası yan görevlerle, suç dünyasının tehlikeli hamleleriyle ve muhteşem ana görevlerle dolu vahşi ve çok eğlenceli bir yer. Silahlarını, arabalarını ve hatta atlayış tulumunu kullanarak bu dünyanın bir numarası olacaksın.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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