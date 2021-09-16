iki dönem Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapan Sakaoğlu son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Saim Sakaoğlu hakkında internette en çok "Saim Sakaoğlu kimdir? Saim Sakaoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmaktadır. Saim Sakaoğlu ile ilgili bilgilere ve biyografine haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SAİM SAKAOĞLU KİMDİR?

1939'da Konya'da Fahrünnisa Mahallesinde doğmuştur. 1951 yılında Hakimiyet-i Milliye İlkokulu'nu, 1955 yılında Konya Lisesi'nin orta kısmını ve 1959 yılında ise lise kısmını bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden diploma almıştır. Ayrıca Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nu da bitirmiştir. İlk görev yeri Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi'dir. Sonra sırasıyla 1977 yılında asistan doktor, 1978 yılında doçent doktor unvanlarını almıştır. 1988 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne profesör olarak atanmıştır. 1988-1994 yılları arasında iki dönem Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 20 Mart 2006 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde çalışmaya devam etmektedir.

Çalıştığı Kurumlar ve Eserleri Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, İLESAM, Folklör Araştırmaları Kurumu, UNİMA gibi kurumların üyesidir. 1983-2001 yılları arasında da Türk Dil Kurumu'nda bilim ve yürütme kurullarında görev yapmıştır. Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında çeşitli bilimsel toplantılara katılmış, bildiriler sunmuştur. Kitapları, makaleleri ve bildirileri İngilizce, Almanca, Fransızca, Makedonca ve Japonca'ya çevrilmiştir. Basılı 43 kitabı bulunan Prof. Sakaoğlu'nun beş kitabı da basım aşamasındadır. Hakkında üç kitap, bir tiyatro oyunu ve iki dergi özel sayısı (Tarla, Milli Folklör) yayımlanan Prof. Sakaoğlu'nun basılı çalışmalarının sayısı 1000'in üzerindedir.

Aldığı Ödüller

1981 yılında Atatürk ve Türkçe konulu eser yarışmasında birinciliğe, 1990 yılında ise Türkiye İş Bankası'nın Büyük Edebiyat Ödülü'ne ve 2004 yılında da ikincisi verilen Karacaoğlan Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür. Prof. Sakaoğlu ayrıca Kayseri Sanatçılar Derneği'nin 1982 yılı için verdiği Yılın Folklörcüsü Armağanı'nı, Folklör Araştırmaları Kurumu'nun 1985 yılında verdiği İhsan Dinçer Türk Folklörüne Hizmet Ödülü'nü, Tarsus Belediyesi 2004 Karacaoğlan Ödülü'nü ve Motif Halk Oyunları Vakfı'nın 2004 yılı Yılın Folklörcüsü ödülünü almıştır.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Haberler.com - Gündem