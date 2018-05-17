Sahur Kana Bulandı! Birlikte Yaşadığı Kadını, Boğazını Keserek Öldürdü

Kastamonu'da 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik, birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sahur vakti işlenen cinayetin şüphelisi, sabah jandarmaya giderek teslim oldu.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Olay, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Pınar Çelik vve Gencay G. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gencay G., bıçakla Pınar Çelik'i boğazını keserek öldürdü.

ÜZERİNİ ÖRTÜP SABAHA KADAR BEKLEDİ, SONRA TESLİM OLDU

Gencay G., olayın ardından Pınar Çelik´in üzerini örterek, sabah saatlerinde jandarma karakoluna gitti. Cinayet şüphelisi teslim olurken, Pınar Çelik´in cenazesi savcının yaptığı inceleme sonrası Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.