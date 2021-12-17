Sahte reçeteyle kanser ilacı aldıkları iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli, "resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalarda, "resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, Erzurum, Ağrı, Tokat'ta faaliyet gösteren 13 eczanede kanser hastaları adına sahte reçete düzenleyerek reçete sahibinin yakını olduğunu beyanla kanser ilaçlarının teslim alındığı tespit edildi.

Ayrıca, Türkiye genelinde 8 ayrı eczanede soruşturmaya konu ilaçların aynı şekilde teslim alınmaya teşebbüs edildiği, toplam 162 bin lira değerinde kamu zararının olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.B, M.K.A, A.T. ve S.N. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 20 kutu ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, M.K.A. ve S.N. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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