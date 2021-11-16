Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de kendini 'peygamber' olarak tanıttığı, 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı öne sürülen Şaban Özdil ile 9 kişinin 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davada karar verildi. Örgüt kurmak suçundan tüm sanıklar beraat ederken, kendisini 'Rafet Efendi' olarak tanıtan Şaban Özdil, 'peygamber' sıfatını kullanması ve dolandırıcılık suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 19 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' yapıldığı şikayeti üzerine, 'Rafet Efendi' olarak bilinen Şaban Özdil ile ilgili 2019 yılında soruşturma başlatıldı. ' Peygamber' olduğunu iddia eden Şaban Özdil'in, kandırdığı kişilere yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlendi. Hac ibadetini kabul etmediği, kendisine inananlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Şaban Özdil'in kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddia edildi. Özdil'in ayrıca kendisine para vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, bağış yapmaya zorladığı iddianamede yer aldı.

Müştekiler F.P. ve İ.P.'nin nitelikli olarak dolandırılması suçuna karıştıkları belirlenen sanıklar Abdulkerim Yılmaz, Yaşar Durmaz ve Yaşar Sarı'ya ise bu suçtan dolayı 2'şer yıl 1'er ay hapis ve 12 bin 500'er TL adli para cezası verildi.