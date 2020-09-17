Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı
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Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı

Ankara, İstanbul ve Konya'da dolandırıcılık yaparak piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 4 kişiden 3'ü polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Kişilerin sahte paralarla aldıkları telefonları, telefonculara satıp gerçek paraya dönüştürdükleri ve sahte para sattıkları tespit edildi.

Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı
17.09.2020 07:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:13

Ankara merkezli 3 ilde sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte parayla aldıkları telefonları, telefonculara satıp gerçek paraya dönüştürdükleri tespit edilen 4 kişiden 3'ü yakalandı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliğince parada sahtecilik suçları ile ilgili yapılan çalışmalarda, Ö.Y., E.İ. isimli şahısların bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden satışa konulan cep telefonlarını satın almak için pazarlık ettikleri ve alıcılarla anlaşarak sahte para karşılığında aldıkları telefonları, telefonculara satıp gerçek paraya dönüştürdükleri tespit edildi.

SAHTE PARA DA SATTILAR

Ayrıca şüpheli Ö.Y. ve E.İ.'nin sosyal medya üzerinden sahte para sattıkları belirlendi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliğince yapılan 3 aylık fiziki teknik takip sonucunda Ö.Y., E.İ. isimli şahısların M.K. ve M.S. isimli şahıslarla birlikte hareket ederek bu yolla piyasaya sahte para sürdükleri anlaşıldı.

6 BİN TL SAHTE PARAYLA YAKALANDILAR

Ankara merkezli İstanbul ve Konya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişiden 3'ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 şüpheliyle birlikte 6 bin 600 TL sahte para ve 64 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı

Kaynak: İHA

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