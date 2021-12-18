Sahte içkiden ölen 4 çocuk babasının damadı: İçine tiner koymuşlar

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, arkadaşının getirdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaşan ve hastanede kurtarılamayan 4 çocuk babası Hasan Sülek'in (62) damadı Süleyman Belen, "Uzmanlar inceledi. Viskinin içine tiner koymuşlar" dedi.

Olay, 12 Aralık Pazar günü, Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının getirdiği sahte içkiyi tüketen Hasan Sülek, bir süre sonra görme bozukluğu yaşayıp, fenalaşınca yakınları tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan, evli ve 4 çocuk sahibi Sülek, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sülek'in cenazesi, otopsinin ardından kardeşi ve damadına teslim edildi.

Manavgat'ta sahte içkileri hazırlayıp sattığı belirlenen M.Ö. 'taksirle yaralama' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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