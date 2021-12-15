Sahte içki faciası bir ile daha sıçradı! Ölü sayısı 13'e yükseldi

Son günlerde sahte içki belası yine hortlarken peş peşe ölüm haberler i de geliyor. Bugün Mut'a bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Ali Eser

ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'ın arından bir kötü haber de Mersin'in Mut ilçesinden geldi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 13'e çıkarken sahte içki vakasının görüldüğü il sayısı ise 7'ye yükseldi.

85 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde başlatılan "Zehir" operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, bin 168 şişe alkol aroması ele geçirildi. Bunlara bağlı 13 adet yasadışı alkol imalathanesi deşifre edildi ve 85 şahıs gözaltına alındı.

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