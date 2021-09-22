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Sahte hesapla, AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan eski savcı, suçlamaları reddetti

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Sahte hesapla, AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan eski savcı, suçlamaları reddetti

SAMSUN'da sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, hakkında Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'...

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden Ak Parti'li üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, hakkında Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçlarından açılan davanın duruşmasında suçlamaları kabul etmedi.

Sosyal medya platformunda '@HOHMUSTESARI' adıyla açtığı hesap üzerinden bazı AK Parti'li üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin, Samsun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ve açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi. Mesai saatlerinde Twitter'dan açtığı sahte hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca başlatılan soruşturma kapsamında Savcı Özcan Muhammed Gündüz, açığa alındı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gündüz hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan iddianame hazırlandı. Bahse konu Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden 2016'nın Ağustos ayında oluşturulduğuna yer verilen ve 2 yıldan, 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2'nci Dairesi'nce, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Gündüz, meslekten ihraç edildi. HSK 2'nci Dairesi'nce verilen ihraç kararında Gündüz'ün yaptığı paylaşımların, mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.

ARAŞTIRILINCA HATTI KAPATTI

İncelemelerde Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarasının '@hohmustesari' isimli hesapla entegre olduğu belirlendi. Paylaşımlarını gizli cep telefonu ve hat üzerinden yaptığı belirlenen Gündüz'ün hesap hakkında araştırma yapıldığı fark edilip, hattının kapatıldığı tespit edildi. Gündüz ifadesinde cep telefonunu uzun zamandır kullandığını, çocuğunun telefonunu suya düşürmesi nedeniyle bozulan telefonun yerine yeni telefon aldığını söyledi. Cep telefonunun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın ise kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi.

Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özcan Muhammed Gündüz, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Esas hakkında mütalaasını veren savcı, şüphelinin iftira suçundan yasal unsurlar oluşmadığından beraatını, kamu görevlisine zincirleme hakaretten ise cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, 10 Kasım'a ertelendi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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