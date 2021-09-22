Sahte hesapla, AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan eski savcı, suçlamaları reddetti

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden Ak Parti'li üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, hakkında Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçlarından açılan davanın duruşmasında suçlamaları kabul etmedi.

Sosyal medya platformunda '@HOHMUSTESARI' adıyla açtığı hesap üzerinden bazı AK Parti'li üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin, Samsun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ve açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi. Mesai saatlerinde Twitter'dan açtığı sahte hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca başlatılan soruşturma kapsamında Savcı Özcan Muhammed Gündüz, açığa alındı.