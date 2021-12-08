Sahte dekontla cep telefonu alan 2 kadın, duruşmada ağladı

AMASRA, BARTIN (DHA) - BOLU'da, internet üzerinden tanışıp buluştukları Kemal Özçelik'ten 4 bin 500 liraya anlaşıp cep telefonu satın aldıktan sonra parasını gönderdiklerini söyleyerek sahte dekont gösterdikleri iddiasıyla 'dolandırıcılık' suçundan yargılanan Ayşenur S. (20) ve Fatma Ç. (19), mahkemede gözyaşları içinde kendilerini savundu. Bir dönem tiyatroda oyunculuk da yaptıkları öğrenilen 2 kadına tepki gösteren Kemal Özçelik, "Bunlar gerçekten tam bir tiyatrocu. Ağlamaları bile yalandan. Suçtan kurtulmak için böyle ağlama numarası yapıyorlar" dedi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Kemal Özçelik, cep telefonunu internet üzerinde 4 bin 750 TL'den satışa çıkardı. Kendisiyle iletişime geçen Abdulkadir İpek, cep telefonunu satın almak istediğini ve 2 kadının kendisinden telefonu alacağını söyledi. Özçelik satış için Fatma Ç. ve Ayşenur S. ile buluştu. Kadınlar, arabada bebek olduğunu, bu nedenle aceleleri olduğunu belirtip Özçelik'e sahte dekont gösterip paranın hesaba yattığını söyleyerek uzaklaştı. Hesabını kontrol eden Özçelik, paranın hesaba yatmadığını fark edip suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ve diğer sanığın da ifadesinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.