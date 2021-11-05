Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ başta olmak üzere 22 ilde karşılıksız, sahte çek vererek 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 14'ü ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehirde organize bir şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını gerçekleştirdikleri yönünde bilgiler alınan şüphelilere yönelik geçen ocak ayında çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 ay süren teknik takip neticesinde S.D. liderliğinde kurulan suç örgütünün dolandırıcılık amaçlı paravan olarak kurulan şirketler için bankalarda ve mağdurlar üzerinde güven sağlamak amacıyla farklı bankalardan çek talebinde bulundukları, bu çekleri gerçekte herhangi bir ticari faaliyet olmaksızın örgüt liderinin talimatları doğrultusunda yatır çek yapmak suretiyle banka portföyünü yükselttikleri, almış oldukları çok sayıda çeklerin bir kısmını satmak bir kısmını ise ürün satın almak amacıyla piyasaya sürdükleri belirlendi. Şüphelilerin paravan olarak kurulan şirketleri belirli bir süre sonra iflas ettirdikleri tespit edildi. Devamında yine suç örgütünün, irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla temin etmiş oldukları değişik kişi veya firmalara ait karşılıksız, sahte çekleri satmak veya ürün satın almak suretiyle piyasaya sürdükleri de ortaya çıktı.