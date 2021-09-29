Sahte altın satan şüphelinin yaşı kadar sabıkası çıktı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir vatandaşa sahte altın sattığı iddia edilen şüphelilerden birinin yaşı kadar sabıkasının olduğu ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Tombak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 62 yaşındaki C.K., adlarının S.Ç. (37) ve M.K. olduğu sonradan ortaya çıkan şahıslardan bin 550 lira karşılığında yarım altın aldı. Alışverişten kısa bir süre sonra altını kontrol eden vatandaş, altının sahte olduğunu anlayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların kullandığı aracın plakasını belirledi. Kiralık olduğu öğrenilen aracın yeri de kısa sürede tespit edildi. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Göksun-Elbistan karayolu Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde durduruldu. Araçtaki şüpheliler S.Ç. ve M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, hassas terazi ile 1 adet tabanca ve silaha ait 17 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden S.Ç.'nin GBT sorgusunda çeşitli suçlardan 37 adet sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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