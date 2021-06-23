Şahsiyet dizisi TV'de ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Şahsiyet dizisi televizyonda ne zaman başlıyor? Şahsiyet konusu ne?

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren 'Şahsiyet' dizisi dijital platform yayınının ardından televizyonda ilk kez yayınlanacak. Peki, Şahsiyet ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2021 Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Detaylar haberimizde...

Beğenilen dijital platform dizileri arasında yer alan Şahsiyet, önümüzdeki günlerde TV'de ilk kez yayınlanacak. Show TV'de yayınlanacak olan Şahsiyet dizisi hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak merak edildi. Şahsiyet dizisi konusu ne? Şahsiyet dizisi oyuncuları kimler? Şahsiyet ödül aldı mı?

ŞAHSİYET NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şahsiyet dizisi TV'de ilk kez 29 Haziran'da Show TV'de ekranlara gelecek. Yani dizi 29 Haziran Salı günü Show TV'de yayınlanacak. Şahsiyet, Show TV'de 29 Haziran Salı saat 23:15 'de yayınlanacak.

ŞAHSİYET KONUSU NE?

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

ŞAHSİYET OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer

Cansu Dere

Metin Akdülger

Şebnem Bozoklu

Hüseyin Avni Danyal

Necip Memili

Müjde Ar

Şenay Güler

Ayhan Kavas

İbrahim Selim

Fırat Topkorur

ŞAHSİYET DİZİSİ TOPLAM KAÇ BÖLÜM SÜRÜYOR?

Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Şahsiyet dizisi Puhu Tv'de izleyenlerle buluşuyor.Bir sezon 12 bölümden oluşan Şahsiyet, Ay Yapım aracılığı ile ekrana geliyor. Dizi 9.1 imdb puanı ile en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.