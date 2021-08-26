Sahne Tozu Tiyatrosu, Haldun Dormen'in oyunuyla perdelerini açıyor

Sahne Tozu Tiyatrosu, Haldun Dormen'in oyunuyla perdelerini açıyor Usta tiyatrocu Haldun Dormen pandemide üç oyun, bir de kitap yazdı Haldun Dormen'in yazıp yönettiği "Sen Nereden Çıktın?

Sahne Tozu Tiyatrosu, Haldun Dormen'in oyunuyla perdelerini açıyor

Usta tiyatrocu Haldun Dormen pandemide üç oyun, bir de kitap yazdı

Haldun Dormen'in yazıp yönettiği "Sen Nereden Çıktın?" oyunu 17 Eylül'de prömiyer yapıyor

Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Suna Keskin, pandemi sürecinde tiyatroyu değerlendirdi

Haldun Dormen:

"Tiyatro oyunculuğunu bıraktım ancak sinemada çok iyi bir teklif gelirse konuk oyuncu olarak oynayabilirim"

Göksel Kortay:

"1,5 yıl evden dışarı adım atmadım"

Suna Keskin:

"Tiyatro olmadığı zaman neredeyse hasta oluyoruz"

Çağlar İşgören'in "Limandaki Aşk" müzikalinin dünya prömiyeri ekim ayında

İZMİR - Sahne Tozu Tiyatrosu, usta tiyatrocu Haldun Dormen'in yazıp yönettiği "Sen Nereden Çıktın?" oyunu ile 17 Eylül'de perdelerini açıyor. Pandemi döneminde üç oyun, bir de kitap yazan Dormen, "Ben tiyatro oyunculuğunu bıraktım. Sadece oyun sahneye koyacağım. Zaten o kadar çok uğraşım var ki vaktim de olmuyor. Ancak sinemada çok iyi bir teklif gelirse konuk oyuncu olarak oynayabilirim" dedi.

Sahne Tozu Tiyatrosu, 17 Eylül'de Haldun Dormen'in yazıp yönettiği "Sen Nereden Çıktın?" oyunu ile perdelerini açıyor. İzmir'de gerçekleşecek olan prömiyer öncesi son provaları yöneten duayen sanatçı Dormen, hem pandemi döneminde neler yaptığını hem de yazdığı oyunları anlattı. Tiyatro oyunculuğunu bıraksa da oyun yazmaya ve yönetmeye devam edeceğini belirten Dormen, "Bir dönem kurs verdim ancak pandemi döneminde kurslara ara vermiştim. Sahne Tozu Tiyatrosu da yakında derslere başlayacak. Ben tiyatro oyunculuğunu bıraktım. Sadece oyun sahneye koyacağım. Zaten o kadar çok uğraşım var ki vaktim de olmuyor. Ancak sinemada çok iyi bir teklif gelirse konuk oyuncu olarak oynayabilirim" diye konuştu.

Dormen: "Tiyatroyu özledik"

Pandemi döneminde evden çıkamamasından istifade ederek üç oyun ve bir kitap yazdığını dile getiren Dormen, şunları söyledi: "Yardımcım Cengizhan ile beraber 'Sen Nereden Çıktın?', 'Geç mi Acaba?' ve 'Bu da Bir Yaz Öyküsü' adında üç oyun yazdık. Ayrıca bir kitap da yazdım ve o dönemi boş geçirmeyerek değerlendirdim. 'Sen Nereden Çıktın?' oyununun 17 Eylül'de prömiyerini yapacağız. Pandemi döneminde tiyatro oynamayı, tiyatroyu sahneye koymayı özledik. Bu oyun bizim için doğan bir güneş oldu. 'Sen Nereden Çıktın? 'oyunu, bir adamın yıllar önce ölmüş karısının geri gelmesini konu alıyor. İzmir'de olmaktan çok mutluyum. Herkesin oyuna gelmesini ve oyunda eğlenmesini, hastalık dönemini unutmasını istiyorum."

Kortay: "1,5 yıl evden dışarı adım atmadım"

Sahne Tozu Tiyatrosu'nda pandemi döneminden önce eğitimler veren duayen tiyatrocu Göksel Kortay da hem 'Sen Nereden Çıktın?' hem de Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'in yazıp yönettiği 'Limandaki Aşk' müzikalinin provalarını izledi. Kortay, "Sahne Tozu Tiyatrosu, uzun zamandır birlikte olduğum, çok sevdiğim oyuncuların yer aldığı bir ekip. Mümkün oldukça onlarla birlikte olmaya çalışıyorum. Maalesef pandemi döneminde birbirimizi göremedik. Çünkü ben 1,5 yıl evden dışarı adım atmadım. Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören ile sık sık telefonla konuşuyorduk ve ona 'Çağlar, ben artık herhalde İzmir'e gelemeyeceğim. Herhalde sizi bir daha göremeyeceğim' diyordum. O da bana, 'Göksel Hocam, mutlaka yine birlikte olacağız. Birlikte oynayacağız, dersler vereceğiz, kucaklaşacağız' diyordu. Ben hiç inanmıyordum ama 1,5 yıl sonra bana sıkıntı geldi. 'Ne olursa olsun, ben artık çıkıyorum' dedim ve işte buradayım. Şu an provaları izliyoruz. İnşallah prömiyerlere de geleceğim. 2 yılın ardından inşallah koşullar el verirse kurslar da açılacak" ifadelerini kullandı.

"Sahnelere hasret kaldık"

Pandemi devam ettiği için kapanmaların tekrar olabileceğinden endişelendiğini kaydeden Kortay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes pandemi geçmiş gibi davranıyor ama maalesef işler öyle değil. Umarım bu sefer tiyatrolar kapanmaz. Hem bizler seyircileri çok özledik hem de seyirciler bizleri çok özledi. Umarım işimizi yapmak fırsatı olur. Tiyatrocular bu dönemde çok sıkıntı çekti. Tiyatrocular, sahneden başka yerde işini yapamaz. Bizim iş online yapılamıyor. İlla ki karşılıklı sahnede olmak zorundasınız. Biz 2 yıl sahnelere hasret kaldık. Büyük bir özlemle bekliyoruz."

"Haldun Dormen maşallah çok enerjik"

11 Mart 2020'de eve kapandığını ve uzun süre evden çıkmadığını dile getiren Kortay, "Ben 11 Mart'ta İstanbul'da ders verdim, eve döndüm ve kapandım. Ondan sonra hiçbir şey yapmadım. Haldun Dormen ile çok yakın oturuyoruz ama telefon dışında kendisiyle görüşemedik. Suna Keskin alt katımda oturuyor, onunla da sadece telefonda konuştuk. Umarım bundan sonra kucaklaşma sezonu gelir. Haldun Dormen maşallah çok enerjik. Üç tane oyun yazdı, kitap yazdı. Ben çok çalışkan bir insan olmama rağmen bu dönemde içimden bir şey yapmak gelmedi. Müzik bile dinlemeye tahammülüm yoktu. Film seyredemiyordum, kitap okuyamıyordum. Odaklanma sorunu yaşadım. 1,5 yıl boşu boşuna gitmiş oldu ama buna da şükür. İnşallah bu dönemi telafi ederiz. Ben buradaki oyuncu arkadaşlarıma ve Çağlar İşgören'e, Haldun Dormen'e başarılar diliyorum. Bol alkışlar, güzel bir sezon diliyorum. İzmir ne kadar şanslı ki Sahne Tozu Tiyatrosu grubu burada. İzmir onlarla ne kadar iftihar etse azdır. Ben ülkemiz adına çok iftihar ediyorum" sözlerine yer verdi.

Keskin: "Tiyatro olmadığı zaman neredeyse hasta oluyoruz"

Provaları izlemeye gelen bir diğer usta tiyatrocu Suna Keskin de, sahne kokusunu çok özlediğini belirterek şöyle konuştu: "Limandaki Aşk'ı okuyup çok çok beğendim. Nihayet sahneleniyor. Çok güzel bir oyun. Yakın zamanda da prömiyeri yapılacak. Haldun Dormen'in sahneye koyduğu oyun da yakın zamanda sahneye konacak. Biz İstanbul'da Dormen oyuncuları olarak bir prodüksiyon yapmıştık fakat pandemiden ötürü oynayamadık. Ancak Haldun Dormen buraya gelerek oyuncularıyla birlikte bu güzeli oyunu sahneliyor. Provaları da izledik, çok güzel olmuş. Ben de Sahne Tozu Tiyatrosu'nun davetlisi olarak geldim. Bu kadar güzel çalışmaları seyrettiğim için gururlandım. Pandemi nedeniyle oynayamadık, seyredemedik, dışarıya çıkamadık. Burada tiyatrodan içeriye girdiğim zaman tiyatro kokusu aldım, soludum. Bu güzel provaları seyrettiğim için o kadar mutlu oldum ki tarif edemem. Seyirciler de mutlaka tiyatroya geldiklerinde benzer hisler yaşayacaklardır. Oyunu seyrettikten sonra da daha güzel duygular yaşayacaklardır. Buradan çok mutlu çıkacaklarına eminim. Biz de Haldun Dormen'in yetiştirdiği öğrencilerdik. Şimdi yeniden bir aradayız. Tiyatro, bizim hayatımızda çok önemli ve değerli. Bir yaşam biçimi. Biz tiyatro ile mutlu oluyoruz. Tiyatro olmadığı zaman neredeyse hasta oluyoruz. Tiyatroyu tekrar Sahne Tozu Tiyatrosu'nda soluduğum için çok mutluyum. Bu yetenekli gençlerle inşallah çalışırım."

İşgören'den "Limandaki Aşk" müzikali

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören ise 17 Eylül'de Haldun Dormen'in yazıp yönettiği "Sen Nereden Çıktın?" adlı oyunla sezonu açacaklarını, kendi yazıp yönettiği "Limandaki Aşk" adlı müzikalin dünya prömiyerinin ise ekim ayında yapılacağını söyledi. İşgören, "Haldun Dormen'in yoğun bir prova dönemi var. Haldun Hoca, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 8. oyunu yönetiyor. Ben de bir müzikal yazdım. Uzun yıllar bu müzikali yazmak için uğraştım. 'Limandaki Aşk' müzikali, İngiltere Orta Çağı'nda geçen bir aşk hikayesi. Müzikalde yaklaşık 40 kişiyiz. Oyun, Kültür Bakanlığından destek aldı. Ayrıca Batı'yı müzikal anlamda kaleme almış ilk yazar olmanın verdiği gururu yaşıyorum" dedi.

Kurs kayıtları başladı

Zor bir pandemi süreci geçirdiklerini ifade eden İşgören, "Biz de yine tedbiri elden bırakmıyoruz. Prömiyerleri yaptıktan sonra umuyoruz ki oyunların gelecek günlerinde seyircisi bol olacak. Biz tiyatrocular olarak sahneye çıkmayı çok özledik. Seyirciler tiyatro oyunu izlemeyi çok özledi. Umarım vaka sayıları giderek azalır, aşılanma oranı yükselir. Biz seyircileri çok özledik, sanatımızı icra etmeyi çok özledik. Zor bir zaman dilimindeyiz. Umuyorum bu özlem kucaklaşmayla son bulur. Oyunlarımızın yanı sıra kurs kayıtlarımız da 15 Ağustos'ta başladı. Bu sene de güçlü bir eğitmen kadrosuyla hocalarımızın önderliğinde kurslarımız devam edecek. 9-13, 14-17 ve 18-25 yaş üstü ekipler için kurs kayıtlarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca