Sahipsizler CANLI izle! 22 Ekim Çarşamba Star TV Sahipsizler 35. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin dram dolu yaşam mücadelesini anlatan yapım; Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Miraç Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterlerinin birbirlerine tutunarak hayata karşı verdikleri direnişi konu alıyor. Yaşadıkları tüm acılara rağmen pes etmeyen kardeşlerin hikâyesi, seyircilerin kalbinde derin izler bırakıyor. Bu nedenle, "Sahipsizler son bölüm izle" aramaları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Yönetmen: Cem KarcıSenarist: Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif HamamcıYapım Yılı: 2025Yapım: OGM PİCTURESOyuncular: Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Serpil Gül, Süreyya Kilimci, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Murat Baykan, Baran Andıç, Selen Domaç, Evren Erler, Aybüke Yılmaz, Dilek Tora, Bora Pak, Arya Bozabalı, Ebru Hisarlı Ve Sacide Taşaner, Esra Ronabar. Hikaye:Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır. Hikaye Mardin'de, masum bir aşkla başlar; İstanbul ise bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (baş antagonist)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

DİZİNİN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının trajik ölümü sonrası ayakta kalmaya çalışan altı kardeşin dokunaklı hikâyesini konu alıyor. Azize, Zeliha ve Cemo; çocuk yaşta olmalarına rağmen, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için büyük bir olgunluk göstererek adeta ebeveynlik rolünü üstleniyor.

Mardin'de doğan saf bir aşkın, İstanbul'un acımasız gerçekleriyle sınandığı hikâye; dayanışmayı, kardeşliği ve umudun gücünü gözler önüne seriyor. Dizi, dramatik sahneleriyle izleyiciyi derinden etkilerken, güçlü karakterleriyle de iz bırakıyor.

SAHİPSİZLER CANLI İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri ve yeni yayınlanan son bölümü, dizinin resmi yayın platformları üzerinden izlenebiliyor. Kaçıran izleyiciler için "Sahipsizler son bölüm izle" seçeneği yoğun ilgi görmeye devam ediyor.