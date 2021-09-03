Şahinbey'in yaptığı dev tesis hızla yükseliyor

Şahinbey'in yaptığı dev tesis hızla yükseliyor Sosyal tesis ağını hızla genişleten Şahinbey Belediyesi, Geylani Mahallesi'ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey'in yaptığı dev tesis hızla yükseliyor

GAZİANTEP - Sosyal tesis ağını hızla genişleten Şahinbey Belediyesi, Geylani Mahallesi'ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi'ne yapılan tesisin pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılabileceğini ifade etti. 10 bin 831 metrekarelik inşaat alanı üzerine yapılan olan tesis bodrum, zemin, zemin ara, birinci ve ikinci katlardan oluşacak. Çok amaçlı tesiste pazar yeri, ticari alanlar, kadın-erkek spor salonu, millet kıraathanesi, büyük ölçekli düğün salonu ve zabıta birimi için yer bulunacak.

"Sosyal tesis çalışmalarımız devam edecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Geylani Mahallesine modern bir tesis inşa edildiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Geylani Mahallesi'ne Pazar yeri ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat