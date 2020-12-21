Şahinbey Belediyesinden öğrencilere soru bankası desteği

Şahinbey Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine 209 bin soru bankası kitapçığı dağıtacak.

Şahinbey Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine 209 bin soru bankası kitapçığı dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ortaokul ve lise öğrencilerine 209 bin soru bankası kitapçığı dağıtılması amacıyla protokol imzalandı.

???????Valilik'te düzenlenen törene, Vali Davut Gül, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, Şahinbey Belediyesinin geçmişten bu yana eğitime önemli destekleri olduğunu belirtti.

Gaziantep'i bir adım daha ileriye götürmenin anahtarının eğitim oluduğunun altını çizen Vali Gül, "Bu da olabildiğince gençlerimize ve çocuklarımıza imkan tanımaktan geçiyor. Salgın sürecinde eğitim uzaktan olsa da, hayat devam ediyor ve sınavlar olacak. Bu sınavlarda da bu gençlerimizin bu kitaplara ihtiyacı olacak." ifadeleri kullandı.

Kaymakam Şahin de Şahinbey Belediyesinin eğitimin hem alt yapısında hem de öğrencilere kitap desteğinin sağlanması noktasında kente değer kattığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu da Gaziantep'i eğitim anlamında önemli noktalara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Belediye olarak her zaman eğitime öncelik verdiklerini aktaran Tahmazoğlu, "Amacımız Gaziantep'in eğitim noktasında fiziki olarak alt yapısının güçlendirilmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Tepe de Şahinbey Belediyesinden arsa temininden bina yapımına, tablet dağıtımından okul öncesi setlerine kadar eğitimin birçok alanında destek aldıklarına değindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir