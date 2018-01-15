Şahinbey Belediyesi ile Tarihe Yolculuk

Şahinbey Belediyesi'nin restore ederek Gazianteplilerin hizmetine sunduğu Milli Mücadele Müzesi, ünlü gazeteci ve televizyoncular tarafından ziyaret edildi.

Gaziantep'in en önemli müzeleri arasında gösterilen Milli Mücadele Müzesi, Gaziantep'te buluşan yaygın basın mensuplarına tarihe yolculuk yaptırdı. Gaziantep savunmasında verilen mücadelenin görsel ve işitsel olarak zihinlere kazındığı Milli Mücadele Müzesini gezen basın mensupları Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'e çok önemli bir hizmet kazandırdığını ifade etti. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyerek sözlerine başlayan gazeteci yazar Yavuz Donat "Türkiye de borç batağında olan birçok belediye var. Ancak, Şahinbey Belediyesi'nin beş kuruş borcu olmadığı gibi kasasında da hizmet yapacak parası bulunuyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep ve ülkem adına gurur duyacağım eserlere imza atmış. Gaziantep'e her yıl birkaç defa geliyorum. Bu bölgeyi ve coğrafyayı çok iyi biliyorum. Her geldiğimde de Gaziantep'in ve Şahinbey'in kendini aşıp çağdaş bir şehir olduğuna şahit oluyorum. Şahinbey dünya da örnek gösterilecek bir ilçe haline gelmiş. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı işlerden gurur duyuyorum" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Gaziantep mücadelesinin Milli Mücadele Müzesi'nde hayat bulduğuna dikkati çekerek "İlk defa burayı ziyaret ediyorum ve gerçekten de gurur verici bir çalışma. Burayı gezerken insan zamanda yolculuk yapmış gibi oluyor. Gaziantep'in kurtuluş savaşında ortaya koyduğu direnişi öğrenmek gerçekten de etkileyici. Burayı daha geniş bir zamanda gezmeyi isterdim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, Milli Mücadele Müzesi'ni çok beğendiğini belirterek "Gaziantep'e ikinci gelişim. Tarihi ve kültürüyle son derece modern herkesin hayatta bir kez de olsa gelmesi gereken bir şehir. Milli Mücadele Müzesi'ni gezdik. 6317 şehidin vermiş olduğu destansı mücadele çok güzel bir şekilde anlatılmış. Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun günümüze kazandırdığı güzel ve nadide bir eser olmuş" diye konuştu. - GAZİANTEP