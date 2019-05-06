Şahin, Yeni Mahalle Esnafını Dinledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeni Mahalle'ye gitti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi, sorunları dinledi.

Bedri İncetahtacı Sosyal Tesisinde bulunan Yeni Mahalle Muhtarlığında yeniden seçilen Doğan Kervancı'ya tebrik ziyaretinde bulunan Şahin, muhtarla bir süre sohbet etti, mahallede yaşanan sıkıntıları not aldı. Daha sonra Güven Polis Merkezi Amirliğine uğrayan Fatma Şahin, burada görevli polislerle konuştu, amirlik binasının eksiklerini gördü.

Yeni Mahalle'de bulunan 75043 Nolu Sokak esnafını ziyaret eden Şahin, esnafa bereketli bir hafta diledi.

Manifaturacılık yapan Hasan Canpolat, "Ziyaretini beklemiyorduk çok güzel oldu gelmesi. Özellikle orucun ilk gününe gelmesi ziyareti ayrı bir güzel oldu. Kendisinden memnunuz, başarılarının devamını diliyoruz. Bunun gibi ziyaretleri kendisinden daha sık bekliyoruz" dedi.

Elektrik ustası Celal Fırat ise, "Mahallede 20 senelik esnafım. Başkanımız, mem haftanın, hem de mübarek Ramazan ayının ilk gününde bizi ziyaret etti, çok memnun olduk kendisinden memnunuz. Gaziantep'e kendisinin çok faydası oldu, başarısının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslan ise 10 yıldır caddede kuaför olduğunu aktararak, "Bu şekilde ziyaretleri çok güzel. İnsanların görüşlerini alması, hal hatır sormasından memnun kaldık. Çalışmalarını takip ediyoruz sıkı bir çalışma içindeler teşekkür ediyoruz" sözlerini kullandı.

Ecza teknikeri olarak çalışan Yücel Akardeniz de "Fatma Hanım'ın kendisinden de çalışmalarından da memnunuz. Ziyareti çok hoş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA