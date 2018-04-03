Şahin, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bahçelievler Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye çapında ses getiren büyük ve prestijli su, konut ve ulaşımla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şahin, Bahçelievler Mahallesinin kimlikli bir mahalle olduğunu ifade etti. Şahin, "Bahçelievler'in binalarına ve yaşam kalitesine baktığımız zaman Gaziantep'i, Gaziantep yapan mahallelerden. Muhtarlığı ve muhtarlık makamını çok önemsiyoruz. Muhtarlar mahallenin eli, ayağı, gözü, kulağıdır. Hizmet etme şartları ne kadar iyi olursa vatandaş memnuniyeti de o kadar yüksek olur. Verimlilik iyi olur, muhtarlar daha güzel hizmet verir, muhtarlarımız mutlu çalışır. Bu mekanları çoğaltmak için büyük bir gayret gösterdik. Yer meselesi çözülür çözülmez muhtarlık hizmet binası için çalışmalara başlıyoruz. Yer meselesini çözmek için ilçe belediyelerle senkronize çalışıyoruz, bazen muhtarımızın uygun gördüğü yeri belediyeler uygun görmüyor onların uygun gördüğü yeri muhtarlarımız uygun görmüyor. Yer teslimi gecikince çalışmalar da aksıyor. Burası güzel kullanışlı bahçenin içerisinde güzel bir hizmet alanı oldu. Mahalle ve komşuluk ilişkileri bizi biz yapan en kıymetli hazinemizdir. Küreselleşmenin nimetleriyle birlikte külfetini yaşadığımız süreçten geçiyoruz. Komşuluğun ve sosyal ilişkilerin zayıfladığı bireylerin bireyselleştiği dönemde bakıyorsunuz ki insanlar mutlu değil, Allah insanları yaratırken birlikte yaratıyor. Dolayısıyla bizler acımızı sevincimizi birlikte paylaşmaktan komşumuzla yemeğimizi paylaşmaktan büyük bir haz alan bir milletiz. Böyle de olmalı bu değerleri kaybetmemeliyiz. Bahçelievler'in bu ruhunu kaybetmemiz lazım. Bu noktada mahalle sakinlerine ve muhtarlara çok iş düşüyor, öyle bir hal oldu ki komşunun komşudan haberi olmadığı, ölüsünden dirisinden habersiz olduğu bir dönem yaşanıyor. Bu bizi yalnızlaştırıyor, yalnızlıkta mutsuzlaştırıyor. Garibanın, yetimin ve yoksulun başını okşadığı bir milletiz, bir medeniyetten geliyoruz. Medeniyetimize sonuna kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Çınar çok kuvvetli, maalesef internet ve teknolojiyle birlikte bu değerleri kaybettiren sorunlar yaşıyoruz. Burada yeşil alandan okuluna, camisine ve ticari alana kadar olan ihtiyacı gidermek durumundayız. Bir taraftan mahallemizde bunları yapmaya çalışıyoruz, bir taraftan da sizleri dinliyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz, Bahçelievler mutluysa Gaziantep mutludur, Gaziantep mutluysa Bahçelievler mutludur" dedi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mustafa Çay ise, Büyükşehir Belediyesiyle uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, yaşanan sorunlara belediye çalışanlarının anında müdahale ettiğini söyledi. Muhtar Çay, Başkan Şahin'den mahallede bulunan Naim Bilen Parkı ve Bahçelievler Parkına kamera takılmasını istedi.

Konuşmaların ardından Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı hizmet binasının açış kurdelesi kesildi. - GAZİANTEP