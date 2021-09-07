Şahin'den Turan Emeksiz ve Onur mahallelerine ziyaret
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Şahin'den Turan Emeksiz ve Onur mahallelerine ziyaret

Şahin'den Turan Emeksiz ve Onur mahallelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaş odaklı yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla Turanemeksiz ve Onur mahallelerinde ikamet eden halkla ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını dinledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaş odaklı yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla Turanemeksiz ve Onur mahallelerinde ikamet eden halkla ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını dinledi.

Halkın görüşlerini ve taleplerini yönetimde etkin kılmak ve kente vatandaşın istekleri doğrultusunda hizmet götürmek için mahalle ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bu seferki durağı Şahinbey ilçesine bağlı Turanemeksiz ve Onur mahalleleri oldu. Başkan Fatma Şahin, ilk etapta Turanemeksiz Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız ve semt sakinleriyle buluştu. Bölge halkının Süleyman Şah Caddesi'nde meydana gelen kaldırım işgali sorunu için zabıta ekiplerine talimat veren Şahin, her bireyin kullanımına açık olması gereken kamusal alanların işgalini, organize edilen denetimlerle ortadan kaldıracağını söyledi, ayrıca cadde üzerine park edilen araçların beraberinde yaşattığı trafik sıkışıklığı için de zabıtanın gerekli müdahaleyi düzenli aralıklarla yapacağını belirtti.

Ziyaretlerinin ikinci durağında Onur Mahallesi'ne giden Başkan Şahin, Onur Mahalle Muhtarı Sami Hızal ve mahalle sakinleriyle işçi ve esnaf kıraathanesinde buluştu. Muhtar Hızal, Gaziantep Kanalizasyon ve Su İdaresi (GASKİ) ve Büyükşehir Belediyesi'nin götürdüğü diğer alt yapı hizmetleri için teknik ekibe ve Başkan Şahin'e teşekkür etti. Onurlu Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) gereksiniminin gerekli mercilerle yapılacak görüşmelerle yerine getirileceğini ifade eden Şahin, her bir vatandaşın sözlerini dikkatle not aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Turan Emeksiz ve Onurlu mahallelerine yönelik ziyaretlerini teknik ekibiyle gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

Şahin'den Turan Emeksiz ve Onur mahallelerine ziyaret
Şahin'den Turan Emeksiz ve Onur mahallelerine ziyaret
Şahin'den Turan Emeksiz ve Onur mahallelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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