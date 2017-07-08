Şahin, Çöplük Alanında İncelemelerde Bulundu

Şahin, çöplük alanında incelemelerde bulundu

TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin eylem yapan köy muhtarını tebrik etti

Şahin:"Eylemle bu işi hızlandırdınız sizi ve köylüleri gerçekten tebrik ediyorum. Önemli bir iş yaptınız"



KARABÜK - TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, geçtiğimiz günlerde yanan çöplükten dolayı seslerini duyurmak için karayolunu kapatan Aşağı Kızılcaören köyü muhtarı ve sakinlerini tebrik etti.

Milletvekili Şahin, Karabük'ün en büyük sorunlarından biri olan ve adeta kangren haline gelen şehir çöplüğünde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde çöplükte çıkan yangın sonrası oluşan dumana sürekli maruz kaldıkları iddiası ile karayolunu kapatan Aşağıkızılcaören köyü muhtarı Sebahattin Biçim yaptıkları eylemden dolayı tebrik eden Şahin, "Sizin bu eyleminiz bu işi hızlandırdı. Önemli bir iş yaptınız. Sizi ve tüm köylüleri Aşağı Kızılcaören köylülerini gerçekten tebrik ediyorum. Önemli bir iş yaptınız" dedi.

Köy muhtarı Biçim, yıllardır yaşadıkları sorunu dile getirerek,"Yaşadığımız bu sıkıntı ile teşkilatı akşam aradım ulaşamadım sabah aradım ulaşamadım. Yani bunu sakın tepki olarak görmeyin. Biz burada aşağı yukarı on yıl onbeş yıldan beri, AK Parti içim arabamı bıraktım, darabamı bıraktım beraber koştum. Ama ben o gün akşam buradaki hem köyümü telkin etmek, hem de orada kamuoyuna rahatsızlık verecek hiçbir şey yapmasın diye elimden geleni yaptım, zor durumda kaldım.

Ama telefon ediyorum teşkilata, en güvendiğim teşkilattır benim, yanımızda olması lazım. Biz yıllardan beri onlara maddi manevi her şeyimizi verdik. Ama yanımızda olmadılar bizim. Biz, tek tek sadece köyümüzde değil Karabük'te de gezdik. Ama biz dedik ki terk edilmişiz. Recep Tayyip Erdoğan için ben koşarım, ölüme giderim. Ama bu teşkilat için ben ölüme gitmem" diyerek sitem etti.

"Sizi ve köylüleri tebrik ediyorum"

Milletvekili Mehmet Ali Şahin ise, "Eğer AK Parti teşkilatı o akşam sizin köyünüze gelseydi, siz de sesinizi duyurmak için yolda trafiği kesiyor olsaydınız, o gün bir siyasi partinin eylemi olarak algılanırdı. Bir eylem yapmışsınız, sesinizi duyurmuşsunuz. İlgililer gelmiş, Emniyet Müdürü gelmiş, Belediye Başkanı gelmiş. Şimdi böyle bir eylem yapmışsınız değil mi? Eğer bir siyasi parti örneğin AK Parti, eğer onlar olsaydı bu eylem bir siyasi partinin yaptırdığı eylem haline gelirdi. Siz köylüler olarak sivil bir hareketle böyle bir eylem yaptınız. Bana göre bu anlaşılabilir bir durumdur. Onu da söyledim. Sesinizi duyurdunuz. Şimdi ne oldu? Valilikte biz üç saat süren bir toplantı yaptık. Artık burası çöp toplama alanı olmaktan çıkıyor. Yeni bir yer bulduk. Sanıyorum 12 ay içerisinde artık çöpü başka yere dökmeyi planlıyoruz. Sizin bu eyleminiz bu işi hızlandırdı. Önemli bir iş yaptın. Sizi ve tüm köylüleri Aşağı Kızılcaören köylülerini gerçekten tebrik ediyorum. Önemli bir iş yaptınız. Eğer bugün valilikte Karabük'ün çöp sorununu kalıcı olarak çözmek için toplantı yapılmışsa bunu hızlandıran sizsiniz" diye ikna etti.

Şahin'den değişim sinyali

AK Parti'nin kongreler sürecine girdiğini de ifade eden Şahin,"Tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de yeni yönetimler iş başına gelecek. Senin bu beyanını aldık şimdi." diyerek, yanında bulunan Milletvekili Burhanettin Uysal'a dönerek, "Gördün değil mi? Böyle konuşanlara sorumluluğu yükleyeceksin, hadi bakalım diyeceksin" dedi.