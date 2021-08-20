Sahillerde hayat kurtaran ilk müdahale onlardan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans birimi, sahillerde 70 vakaya müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan halk plajlarında boğulma tehlikesi atlatan vatandaşlara ilk müdahaleyi hasta nakil ambulans birimi tarafından yapılıyor. Ekipler bugüne kadar 70 vakaya müdahalede bulunularak sağlık ve hastaneye nakil hizmeti verdi.

SAHİLLERDE HAYAT KURTARIYORLAR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hasta Nakil Ambulans Birimi yaz sezonu boyunca, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile birlikte çalışıyor. Ekipler halk plajlarındaki boğulma ve yaralanma vakalarına müdahale ederek, acil müdahale sonrası vatandaşı hastaneye naklediyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET

14 Haziran 2021 tarihinde sahillerde tekrardan göreve başlayan Hasta Nakil Ambulansı görevini yaz sezonunun kapanma tarihi olan 12 Eylül 2021'e kadar devam ettirecek. Teknik ve tıbbi donanıma sahip Hasta Nakil Ambulansları, sağlık personelleri ile birlikte, Karamürsel Altınkemer Halk Plajı, Kandıra Kerpe Miço Kadınlar Plajı, Cebeci Halk Plajı,Kumcağız Halk Plajı ve Seyrek Halk plajında hafta içi 10.00 – 18.00 arası ve hafta sonu 09.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

70 VAKAYA MÜDAHALE ETTİLER

14 Haziran- 9 Ağustos tarihleri arasında plajlarda görevli sağlık ekiplerimiz toplamda 70 vakaya ilk müdahalede bulunarak sağlık ve hastaneye nakil hizmeti sundu. Turizm sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet veren sahillerdeki ekiplerimiz; plajda oluşan güneş çarpması, boğulma, alerji gibi olaylara da kısa sürede müdahale ediyor.

Kaynak: Bültenler