Sahil Güvenlik Komutanlığı: Kardak'ta olumsuz bir olay yaşanmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Kardak'ta olumsuz bir olay yaşanmadı

01.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:16
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Kardak'ta olumsuz bir olay yaşanmadı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye ile Yunanistan Sahil Güvenlik botları arasında olumsuz herhangi bir olayın yaşanmadığını açıkladı.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye ile Yunanistan Sahil Güvenlik botları arasında olumsuz herhangi bir olayın yaşanmadığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sahil Güvenlik botlarının, anma töreni için Kardak Kayalıklarına gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik botuna önleme yaparak, yaklaşmasına izin vermediği ve bölgede gerginlik yaşandığına ilişkin haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu habere eşlik eden görüntülerden de açıkça anlaşılabileceği gibi, Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmamıştır. Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir" denildi. 

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy da Twitter hesabında söz konusu haberi paylaşarak, "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık; ama alışkanlığı maalesef devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Defne Samyeli Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Gökhan Gönül Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahil Güvenlik Komutanlığı: Kardak'ta olumsuz bir olay yaşanmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:17:37. #1.15#
title