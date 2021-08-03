Şahan Gökbakar kimdir? Şahan Gökbakar kaç yaşında, nereli? Şahan Gökbakar biyografisi!

Günlerdir yangın bölgelerinden canlı yayın yaparak uçak ve helikopter desteği için yardım isteyen Şahan Gökbakar'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Şahan Gökbakar kimdir? Şahan Gökbakar kaç yaşında, nereli? Şahan Gökbakar mesleği nedir? Şahan Gökbakar hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye'yi etkisi altına almaya başlayan orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan yapılan müdahalelere devam ediliyor. Marmaris'te olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Instagram hesabından sık sık canlı yayınlar yaparak yangınların kontrol altına alınabilmesi için yardım istiyor. Hayatı merak edilen Şahan Gökbakar kimdir? Şahan Gökbakar kaç yaşında, nereli? Şahan Gökbakar mesleği nedir? Şahan Gökbakar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Togan Gökbakar adında kardeşi vardır. Şahan Gölçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde (22 Ekim 1988) günü bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Gençlik yıllarını Ankara'da geçiren Gökbakar, ilkokuldan lise sona kadar Odtü Koleji'nde okuduktan sonra 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne kayıt oldu.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne 4. sıradan giriş yapan Gökbakar, bu başarısını okul hayatında da devam ettirdi ve 2002 yılında bu bölümden başarıyla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a taşınan genç sanatçı, burada çeşitli reklam filmlerinde rol almak için mücadele etti ve de bu dönemde ilk T.V. programına imzasını attı; Zıbın.

Zıbın'ın T.V. 8 kanalında yayınlanmasının ardından TRT 1'de yayınlanan 7. Gün ve TV 8 ekranlarında karşımıza çıkan Zoka adlı şaka programlarında sunuculuk yapan Gökbakar, Zoka'nın sona ermesinin ardından gene T.V. 8'de yayınlanan Dikkat Şahan Çıkabilir adlı programı hayata geçirdi.

Alper Mestçi ile beraber hayata geçirdiği Dikkat Şahan Çıkabilir, Gökbakar'a uzun süredir peşinde koştuğu üne kavuşma imkanı sağladı. Aralarında Küçük Oskar, Recep İvedik ve Dişi Yakarış gibi tiplemelerin de bulunduğu pek çok karakter bazlı komedi skeçi canlandıran Gökbakar, video paylaşım sitelerinde tv haber bültenlerine kadar ülkenin en fazla takip edilen ve konuşulan insanlarından birisi haline gelmeyi başarmıştı. Dikkat Şahan Çıkabilir TV 8 ve ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşmasının ardından Gökbakar, NTV ekranlarında yayınlanan Kime Diyorum Ben adlı skeç şovunu sundu.

Gökbakar'ın Dikkat Şahan Çıkabilir programındaki sevilen karakterinden birisi olan Recep İvedik'i sinemaya taşıması, kariyerindeki en büyük dönüm noktası oldu. 22 Şubat 2008 tarihinde vizyona giren Recep İvedik,20 günlük bir süre zarfında 230 sinbüyük bir rekor kırdı. Filmin ulaştığı büyük başarının ardından devam filmleri olan Recep İvedik II 13 Şubat 2009, Recep İvedik III ise 12 Şubat 2010 tarihinde vizyona girdi. İlk iki filmin senaryosuna Penguen dergisinden tanıdığımız ve Kime Diyorum Ben adlı programda da Gökbakar ile çalışmış olan Serkan Altuniğne'de katkıda bulunurken, üçüncü filmde ise sadece Şahan Gökbakar senarist olarak gözüktü. Üç film de belirli bir kitle tarafından çok beğenilip, Türk sinema tarihinin en çok izlenen yerli yapımları arasına girerken, Gökbakar her üç filmde de aşırı argo kullanımı, kalitesiz ve popülist mizaha aşırı yer vermek gibi suçlamalarla eleştirildi.

Şahan Gökbakar, 2005 – 2009 yılları arasında Doğa Rutkay'la beraber oldu. 2011 yılından beridir de Selin Ortaçlı ile birliktedir.

23 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Selin Ortaçlı ile Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlendi. Aralık 2015 ayında Deniz Efe adında bir oğlu dünyaya geldi.

21 Şubat 2014 tarihinde vizyona giren Recep İvedik 4 filminin senaristi ve başrol oyuncusu Şahan Gökbakar ve filmin yönetmeni kardeşi Togan Gökbakar'dır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Senaryo :

2015 - Osman Pazarlama (Sinema Filmi)

2014 - Recep İvedik 4 (Sinema Filmi)

2013 - Celal ile Ceren (Sinema Filmi)

2010 - Recep İvedik 3 (Sinema Filmi)

2008 - Recep İvedik 2 (Sinema Filmi)

2007 - Recep İvedik (Sinema Filmi)

2005 - Gen (Sinema Filmi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (TV Dizisi)

Yapımcı :

2015 - Osman Pazarlama (Sinema Filmi)

2014 - Recep İvedik 4 (Sinema Filmi)

2013 - Celal ile Ceren (Sinema Filmi)

2003 - Buğra (Kısa Film)

Oyuncu :

2015 - Osman Pazarlama (Osman Şaşmaz) (Sinema Filmi)

2014- Recep İvedik 4 (Recep İvedik) (Sinema Filmi)

2013 - Celal ile Ceren (Celal) (Sinema Filmi)

2010 - Recep İvedik 3 (Recep İvedik) (Sinema Filmi)

2008 - Recep İvedik 2 (Recep İvedik) (Sinema Filmi)

2008 - Kolay Gelsin (Şahan) (TV Dizisi)

2008 - Horton (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Recep İvedik (Recep İvedik) (Sinema Filmi)

2005 - Zoka (Sunucu-Taklitçi) (Tv Programı)

2005 - Gen (Tecrit Hastası) (Sinema Filmi)

2005- Dikkat Şahan Çıkabilir (Recep Ivedik-Sinan Sağıroğlu) (TV Dizisi)

2003 - Buğra (Buğranın Babası) (Kısa Film)

1996 - Beyaz Show (Kendisi) (Tv Programı)

Eser :

2005 - Gen (Sinema Filmi)