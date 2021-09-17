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Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepki

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Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepki

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı, "Eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım" ifadesine tepki yağıyor. Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi.

Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı, "Eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım" ifadesi büyük tepki çekerken, bu sözler sosyal medyada tartışma başlattı. Şahan Gökbakar da bu tartışmalara katılarak bir paylaşımda bulundu.

Gökbakar açıklamasında "Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar" dedi. Şahan Gökbakar açıklamasının devamında ise "Bir kız çocuğu babası olarak bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm" diyerek tepki gösterdi. Ünlü komedyen "Bu tavır babacan değildir. Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepki

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Haber: Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepki - Haberler Magazin
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