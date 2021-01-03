Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler
İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Sagopa Kajmer'in 'Vazgeçtim İnan' şarkısını seslendirdi. Bunun üzerine Sagopa'nın eski eşi Kolera, Derici'ye sosyal medya hesabından küfretti.
2021 yılının ilk saatlerinde İrem Derici, Sagopa Kajmer'in 'Vazgeçtim İnan' şarkısını seslendirdi. Derici, şarkıyı hayranlarına yılbaşı hediyesi diyerek paylaştı. Şarkıcının seslendirmesine sosyal medyada büyük ilgi gelirken Sagopa Kajmer sosyal medyadan paylaşım yaparak çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Bunun üzerine Sagopa'nın eski eşi Kolera da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açtı ağzını yumdu gözünü.
ÇOK AĞIR KÜFÜRLER ETTİ
Kolera, Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Ee tabii *m kirasını bir şekilde ödetirler adama. İlla para vermene gerek yoktur bir o******a" ifadelerini kullandı.