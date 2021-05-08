Sagopa Kajmer - Galiba sözleri! 'Galiba' rap şarkısı sözleri nelerdir? Galiba sözleri nelerdir?
Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan Galiba şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Saydam Odalar albümü parçası olan Galiba şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Sagopa Kajmer - Galiba sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.
SAGOPA KAJMER - GALİBA ŞARKI SÖZLERİ
Bu ikilemlerin arkasında çok şey var
Hiçbir şey bir neden değil ki
Ama hak ettiğimi düşündüğümde hiç de adil değil ki
Sen nesin ve kimsin?
Sal yaralı balıkları gitsin, misina artık çok gergin
İster istemez her şeyim sende rehin
Ne yanlış bir karar masası, sen ne kötü bir hakimsin
Bu ne zor bi dosya, sen ne kolay bir kararsın
Senden görünmüyor önüm, meğer ne kolaymış fikri ölüm
Hep anlatırdı sevdiklerim; "Böyleyken böyle olur"
Söz söylenir göz dolar, Haziranlar Şubat olur
İhtimallerimi düşünürüm ve ihmallerimi yoklarım
İçimden ayrılık şarkıları bestelerim ve söylerim
Ben deli dolu biriyim, ama şu an sadece doluyum,
Kırılmış bir sağ kolum, gönlü bir hayli kırık, yapayalnız, bomboş bir yolum
Beni arayan orada bulur, sözün bittiği yerde bekliyorum
Canım malum, yarım eksik, bu kadar mı kolay çeker insan sevdiğinin şakaklarına tetik
Sanki sen bir avcı, bense infilak eden keklik
Vakit durdu, bu acı beni boğdu, bittim şimdilik
Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım
Sen giderken adımlarını sayarım
Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım
Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım
Sen giderken adımlarını sayarım
Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım
Üzerime yıkılan yüksek apartmanlar, bana söylenmiş gibi çalan şarkılar
Bitmeyen derin hasret ve geçmeyen zaman
En dibini ancak senin bildiğin o
Dipsiz kuyu, defol git şimdi rahat uyu
Ya biriktirdiğim onca yarınlık, ben yarımken yarınla bu gün arasında nedir farklılık?
Senden varan güller artık rayihasız
Ben uslu çocuk sen arsız
Sensiz yerim yurdum yokmuş gibi ben diyarsız
Herkes bana bakıyormuş gibi, ama her şey normal
Sorulan sorular en çok acı veren, her yerden sual
Ben bir aç, sense tok misal
Sen olmadan ne işe yarar en güzel kumsal, ne olur gitme kal
Bir tek özlemleri deviremedim şu ince bileklerimle
Geriye kalan her şeyi yıktım
Fena yaptım ve en güzeli unuttum
Defalarca ladım kendimi, her yeni gün için
Ama her yeni gün eskidi
Yarın baktım ki hep ordayım, aynı noktalardayım
Ortada kalmış ortalık kişiyim
Sen şimdi yoluna bak, ben adımlarını sayarım
Bütün bu olanlara dayanamam, ama madem öyle hazırım
Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım
Sen giderken adımlarını sayarım
Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım
Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım
Sen giderken adımlarını sayarım
Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım
Yasla
Sago kaf kef
İki sıfır bir bir yan yana
Melankolia
Sagopa