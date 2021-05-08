Sagopa Kajmer - Galiba sözleri! 'Galiba' rap şarkısı sözleri nelerdir? Galiba sözleri nelerdir?

Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan Galiba şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Saydam Odalar albümü parçası olan Galiba şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sagopa Kajmer - Galiba sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.

SAGOPA KAJMER - GALİBA ŞARKI SÖZLERİ

Bu ikilemlerin arkasında çok şey var

Hiçbir şey bir neden değil ki

Ama hak ettiğimi düşündüğümde hiç de adil değil ki

Sen nesin ve kimsin?

Sal yaralı balıkları gitsin, misina artık çok gergin

İster istemez her şeyim sende rehin

Ne yanlış bir karar masası, sen ne kötü bir hakimsin

Bu ne zor bi dosya, sen ne kolay bir kararsın

Senden görünmüyor önüm, meğer ne kolaymış fikri ölüm

Hep anlatırdı sevdiklerim; "Böyleyken böyle olur"

Söz söylenir göz dolar, Haziranlar Şubat olur

İhtimallerimi düşünürüm ve ihmallerimi yoklarım

İçimden ayrılık şarkıları bestelerim ve söylerim

Ben deli dolu biriyim, ama şu an sadece doluyum,

Kırılmış bir sağ kolum, gönlü bir hayli kırık, yapayalnız, bomboş bir yolum

Beni arayan orada bulur, sözün bittiği yerde bekliyorum

Canım malum, yarım eksik, bu kadar mı kolay çeker insan sevdiğinin şakaklarına tetik

Sanki sen bir avcı, bense infilak eden keklik

Vakit durdu, bu acı beni boğdu, bittim şimdilik

Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım

Sen giderken adımlarını sayarım

Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım

Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım

Sen giderken adımlarını sayarım

Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım

Üzerime yıkılan yüksek apartmanlar, bana söylenmiş gibi çalan şarkılar

Bitmeyen derin hasret ve geçmeyen zaman

En dibini ancak senin bildiğin o

Dipsiz kuyu, defol git şimdi rahat uyu

Ya biriktirdiğim onca yarınlık, ben yarımken yarınla bu gün arasında nedir farklılık?

Senden varan güller artık rayihasız

Ben uslu çocuk sen arsız

Sensiz yerim yurdum yokmuş gibi ben diyarsız

Herkes bana bakıyormuş gibi, ama her şey normal

Sorulan sorular en çok acı veren, her yerden sual

Ben bir aç, sense tok misal

Sen olmadan ne işe yarar en güzel kumsal, ne olur gitme kal

Bir tek özlemleri deviremedim şu ince bileklerimle

Geriye kalan her şeyi yıktım

Fena yaptım ve en güzeli unuttum

Defalarca ladım kendimi, her yeni gün için

Ama her yeni gün eskidi

Yarın baktım ki hep ordayım, aynı noktalardayım

Ortada kalmış ortalık kişiyim

Sen şimdi yoluna bak, ben adımlarını sayarım

Bütün bu olanlara dayanamam, ama madem öyle hazırım

Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım

Sen giderken adımlarını sayarım

Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım

Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım

Sen giderken adımlarını sayarım

Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım

Yasla

Sago kaf kef

İki sıfır bir bir yan yana

Melankolia

Sagopa