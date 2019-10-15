Sağlıklı yaşlanmanın sırrı bu fuarda

15.10.2019 09:55

Birbirinden ilginç 18 atölye çalışmasının yer alacağı uluslararası fuarda, yoga ve güzelleşme tüyoları, ünlülerle sohbetler, sağlıklı yiyecek ve içecek yapımı, zumba gibi birbirinden renkli etkinliklerle sağlıklı yaş almanın formülleri anlatılacak. Fuarın bu seneki sanatçı konukları ise Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Selda Alkor ve usta tiyatrocu Genco Erkal olacak.

Fuar İzmir, 17-19 Ekim tarihleri arasında Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda, "sağlıklı yaş almaya" dikkat çekilirken, keyifli yaş almak için öneriler verilecek ve yaş almanın biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutları irdelenecek. Türkiye'nin bu alanda düzenlenen tek fuarı olma özelliğini de taşıyan Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi'ne katılan vatandaşlar, alanında uzman akademisyenler ve başarılarıyla topluma mal olmuş ünlülerle birlikte yaş alma üzerine sohbet edebilecek, atölyelere katılabilecek.

BİLİMSEL VE SOSYAL PROGRAM BİR ARADA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek'in başkanlığını yaptığı Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi",bilimsel ve programın yanı sıra atölyelerden oluşuyor. Bilimsel program kapsamında, tıp dünyasından çok önemli isimler ağırlanacak. Akademisyenler fuara gelenlere hastalıklara dair önemli bilgiler verecek. Fuarın açılışı 17 Ekim'de saat 12.00'da gerçekleşecek.

ALZHEİMER TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

Alzheimer Tedavisinde Yenilikler, Yaşlı Hakları, Zihnini Temizle, Kendi Hayatına Sahip Çıkmaya Başla,Müzik ile Terapi, Nefes ve Meditasyon başlıklı oturumlar da ilgi çekecek. Sosyal program kapsamında ise Yeşilçam'ın usta sanatçısı Selda Alkor ile usta tiyatrocu Genco Erkal hayranlarıyla buluşacak. Selda Alkor 17 Ekim Perşembe saat 12.00 ile 13.00, Genco Erkal ise 18 Ekim Cuma 11.30 ile 12.30 saatleri arasında fuarda olacak.

18 ATÖLYE ÇALIŞMASI VAR

Fuarda birbirinden eğlenceli ve renkli 18 atölye çalışması olacak. Bu atölyelere 7'den 70'e dileyen herkes katılabilecek. Psikodrama, ebru, yoga, thai-chi, chi-gong, keyifli egzersizler, keyifli lezzetler, sağlıklı içecekler, halk oyunları, yaşlılarda denge, zumba gold, lindy hop dansı, yaratıcı drama, torunumla el ele, kuşaklar arası iletişim atölyelerden bazıları.

Kaynak: Bültenler