Sağlıklı turizm için önemli adım
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Sağlıklı turizm için önemli adım

Sağlıklı turizm için önemli adım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesi Side turizm bölgesinde bulunan Hotel Miramare arasında "Sağlıklı-Güvenli Turizm ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele" projesi kapsamında bir yıl süreli işbirliği sözleşmesi imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesi Side turizm bölgesinde bulunan Hotel Miramare arasında "Sağlıklı-Güvenli Turizm ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele" projesi kapsamında bir yıl süreli işbirliği sözleşmesi imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Aktekin, Prof. Dr. Yeşim Şenol, Doç. Dr. Mehtap Türkay ve Dr. Öğretim Üyesi Mestan Emek tarafından yürütülen proje kapsamında tüm otel personeline Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar ve hastalıklardan korunma konularında eğitim verildi.

"Hedef sağlıklı turizm"

Pandeminin yaşam şeklini değiştirdiğini, turizmde de yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Aktekin, "Amacımız bulaşıcı hastalıkların varlığında güvenli ve sağlıklı turizm hizmetini yaygınlaştırıp Antalya'da turizmin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak" dedi. Prof. Dr. Mehmet Aktekin, otel personeline verilen eğitim içeriğinde hijyen başta olmak üzere, tüm bölümlerde yönlendirici tedbir ve düzenlemelerin yer aldığını söyledi.

"Eğitimler yıl boyu sürecek"

Prof. Dr. Aktekin, projenin eğitim ve sağlık olmak üzere iki boyutu olduğunu ifade ederek, "Otelin tüm fiziksel ortamları salgın hastalıklara karşı korunaklı hale getirildi. Otel personeli pandemi döneminde temel eğitimden geçirilip, herhangi bir Covid-19 vakası durumunda vaka yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirilecek. Yoğun bir ilginin olduğu bu eğitimler güncel gelişmeler doğrultusunda küçük gruplar halinde yıl boyu devam edecek" açıklamasında bulundu.

"Haftalık denetim yapılacak"

Katılımın yoğun olduğu eğitimde haftalık ziyaretlerle otelin sürekli denetim altına alınması, hastalık bulaşmasına yol açacak aksaklıların anında saptanması ve ortadan kaldırılması ile yapılan tüm denetimlerin raporlanması planlanıyor. Otele ait verilerin sürekli değerlendirilerek sağlıklı ve güvenli turizm konusunda bir model geliştirilecek olan bu projede, özellikle salgın ortamında yerli ve yabancı konukların güvenle tatillerini sürdürmesi ve ülke turizmine katkı sağlaması hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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