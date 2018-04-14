Sağlıklı Kentler Birliği Erzurum'da Toplandı

Sağlıklı Kentler Birliği 29. Olağan Meclis Toplantısı, Erzurum'da gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, belediye başkanları, akademisyenler ve meclis üyeleri katıldı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Polat Renassaince Oteli'nde düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, "Yaşantımızın fiziksel aktivite açısından hareketli bir yaşantı olması belki de sağlığımızın en önemli parçalarından biridir. Hayatınızda en önemli husus nedir? Sağlık, her zaman en önde gelen iki husustan biri çıkıyor. Diğerini de vatandaşlarımız din olarak cevaplıyor. İnsanlar hem bu dünyadaki yaşamı hem ahiretteki yaşamı birlikte düşündüklerinde dini çok önemli bir unsur olarak alıyorlar. Sağlıkta zaten doğumdan ölüme kadar hepimizin önem verdiği bir husus... Dolayısıyla belediyelerimizin insanımızın sağlıklı yaşaması için atacağı her adım aslında insanla en yakın münasebeti olan kurum olarak belediyenin öncelikli ödevleri arasına da girmiş oluyor" dedi. Başbakan Yardımcısı Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlığı tarif ettiğimiz zaman biz sağlıkçılar hem bedenen hem ruhen hem de sosyal açıdan tam bir iyilik halidir diye tarif ediyoruz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın çok sektörlü bir yaklaşımı var ve bu yaklaşım içerisinde belediyeler kanaatimce en önemli rolü oynayacak kurumdur. Dolayısıyla bu sağlıklı kentler, sağlık şehirler kavramı bir şehrin sadece belediyesi için değil sadece o şehrin insanı için değil ülkemizin geleceği için de önem taşıyor. Siyasetin genelde amacının ne olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu belediyecilik içinde öyledir, merkezde siyaset yapan partiler içinde böyledir. Siyasetin maksadının siyaset yapılan toplumda huzuru, refahı ve mutluluğu sağlamak olduğu açıktır. Bütün yapmaya çalıştığımız işler aslında temelde buna yöneliktir."

"SAĞLIKLI BİR ŞEHİR SAĞLIKLI BİR TOPLUM DEMEKTİR"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehir; hukuk, insan hakkı, komşuluk hakkı ve kul hakkı demektir. Şehircilik; kentlerin belirli iktisadi, sosyal ve estetik planlara uygun olarak düzenlenmesini konu alan bir bilim dalıdır. Şehircilik yalnızca bir mimarlık faaliyetinden ibaret değildir. Şehirlerin fiziki planlamasının iktisadi ve sosyal ihtiyaçlarla birlikte düşünülmesi gerekir" dedi. "Türkiye'de son 16 yılda şehircilik alanında ciddi bir uyanış gerçekleşmektedir. Bu uyanışı yaşayan ve köklü bir medeniyete sahip olan Erzurum'un tarihi kaynak ve kimliğini koruma noktasında 4 yılda hayata geçen hamle yatırımlarla kentsel değişim ve dönüşümde önemli mesafeler kat ettik" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Bizim tarih ve medeniyete dayalı şehircilik anlayışımızın temelinde ruhi mimarlık yatmaktadır. Binlerce yıllık köklerden gelen tarihin ve medeniyetin temsilcisi Dadaşlar diyarında, kent tarihinin gün yüzüne çıkması amacıyla büyük bir titizlikle yürütülen projelerimiz, medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizin beton ve taşlar ardında kalan kültür mirasını ortaya çıkarmaktadır. Kadim şehrimizde hayata geçen projelerimizin özünde halkı, yöresi, çevresi, bölgesi ve Türkiye ile aynı değişim entegrasyonuna dahil olan bir Erzurum bulunmaktadır. Örnek mimari tasarımlarla "Korunan tarih dönüşen şehir" sloganıyla 4 yılda 2.5 milyar maliyetli toplam 491 projeyi hayata geçirdik. Bugün gelinen noktada değişim ve dönüşümü bütün hücrelerinde yaşayan ilimiz, gelişen kentler, kültür kentleri, yeşil kentler, sağlıklı kentler ve paylaşan kentler gibi farklı şehir akımları arasında yerini almaktadır. Bizim hizmet felsefemizin temelinde yeni bir medeniyet tasavvuru anlayışı bulunmaktadır. Bilinen bir medeniyet perspektifiyle sınırlı olmayan bu temel düşüncede, Türkiye'yi merkeze alarak bütün tarihi ve kültürel akımları sentezleme gayretindeyiz. Bizim medeniyet perspektifimiz, kadim ile özgünü, milli ile bölgeseli, geçmiş ve geleceği evrenselle birleştirmeyi esas alır. Erzurum'da ve bölgemizde kentlerin milli kimliğini yeniden kurmak adına model ve örnek projelere imza atmaktayız."

SAĞLIKLI KENTLERİN GELİŞİMİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Türel, "Sağlıklı Kentler Birliğinin en önemli misyonu kentlerimizin sağlıklı gelişimi. Dolayısıyla şehirlerimizin içerisinde sağlıklı insanları barındırdığımız sürece insanlarımızın sağlığını temin edebildiğimiz sürece kentlerimizin de sağlıklı gelişimin daha kolay olacağını biliyoruz" dedi. Sağlıklı Kentler Birliği'nin önemine vurgu yapan Başkan Türel, şöyle devam etti: "Sağlıklı Kentler Birliği'nin bir sağlık projesi olduğu düşünülebilir ve doğru sağlık, sağlıklı kentler içerisinde var. Fakat bireylerin sağlığı ve kentlerin sağlığı ortak noktada ortak paydada buluşması adına konulmuş bir isim. Biz de Sağlıklı Kentler Birliği'nde sağlıklı kentlerin gelişimini çok önemsiyoruz. Bunun içerisinde bisiklet çok önemli yer tutuyor çünkü bisiklet hem kişisel hem de kentsel sağlık adına önemli Bugün artık birçok çağdaş şehirde bisikletin toplu ulaşım aracı olduğunu görüyoruz. Yani kamuya ait bisikletler kullanıcıların kartlarıyla bir yerden bir yere gitmek için alınıyor oradan başka bisiklet alınıp geri dönüyor. Buna çok örnek verilecek şehirler var ama Kopenhag'a baktığımızda kent merkezinde 500 bin kişi yaşıyor 560 bin bisiklet var. Adeta bisiklet artık bir otobüs gibi, raylı sistem gibi bir toplu ulaşım aracına ulaşmış durumda Bisiklet kullanımının Türkiye'de çok ciddi şekilde gelişiminin destekleyecek hususları düşünmemiz lazım."

"KENTLERİN EN ÖNEMLİ PROBLEMİ ULAŞIM"

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da, konuşmasında ulaşımın önemine vurgu yaptı. Parlamenter Prof. Dr. Ilıcalı, şöyle dedi: "Böyle anlamlı toplantının şehrimizde yapılmasından dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Sağlıklı Kentler Birliği'nin daha önce bir toplantısına daha katılmıştım. Bisikletle ilgili bir sunumum oldu oradaki bilim adamları ve üyeler ilgi gösterdiler. Şu anda kentlerin en önemli problemlerinden birisi ulaşım trafik ve hava kirliliği Bunu çözmek için çok sayıda plan ve projeler hazırlanıyor. Maalesef bisiklet ülkemizde ulaşım aracı olarak yer almıyor, bundan dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Bisikletin ülkemizde yaygınlaşması gerekiyor." Toplantı encümen seçimi ve sunumlarla devam etti. - ERZURUM