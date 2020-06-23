Sağlıklı beslenmenin formülü: Rengarenk bir tabak Prof. Dr. Sevinç Yücecan; "Hiç şüphesiz yağlar, sağlıklı beslenme için gerekli bir besin ögesi ve önerilen düzeylerde tüketildiğinde de vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlar" diyerek, özellikle diyet yapanların yağ tüketimini keserek hata yaptıklarını belirtti.

Sağlıklı beslenme; vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda almak ve tabaklarımızı sağlıklı beslenmede en temel yaklaşım olan besin çeşitliliğine dayalı olarak düzenlemek anlamına geliyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite, yaşam kalitesini artıran en önemli etmenler arasında sayılıyor.

Sağlıklı Yemek Tabağı Oluşturun

Beslenme ve besinler konusunda özellikle son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle bilgi bombardımanına tutulduğumuza ve bunun tehlikeli bir bilgi kirliliği yarattığına işaret eden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, sağlıklı beslenmek isteyenlere sağlıklı yemek tabağı oluşturmak için basit bir formül uygulamalarını öneriyor. Sağlıklı yemek tabağının; besin çeşitliliğine dayalı olarak düzenlenmesinin önemine değinen Prof. Dr.Yücecan, tabakta saatin işleyiş yönünde sırasıyla; yoğurt, ayran, peynir gibi süt ve ürünlerinin, et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller (mercimek, kurufasulye, nohut v.b.) gibi protein kaynaklarının, ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerin, taze sebzeler ve meyvelerin, ekmek, bulgur, pirinç, makarna gibi tahılların yer alması gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Yücecan, sağlıklı beslenmede hedefin her öğünde, tabakta yer alan her besin grubundan bir tanesinin seçilerek tüketilmesi olduğunu belirterek, tabağın yanında günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması ve aktif yaşamın desteklenmesinin sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olarak önem taşıdığını vurguluyor.

Günlük beslenmede yağı ihmal etmeyin

Prof. Dr. Sevinç Yücecan; "Hiç şüphesiz yağlar, sağlıklı beslenme için gerekli bir besin ögesi ve önerilen düzeylerde tüketildiğinde de vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlar" diyerek, özellikle diyet yapanların yağ tüketimini keserek hata yaptıklarını belirterek, yağsız yaşam olamayacağının altını çiziyor. Yağların sağlıklı beslenme için gerekli bir besin ögesi olduğunu vurgulayan Yücecan, "Yağsız bir öğün sağlık açısından doğru değildir. Yağlar, hücre membranın temel yapı taşlarını oluştururlar. Özellikle de elzem yağ asitleri büyüme, doku onarımı ve diğer vücut işlevlerinden sorumlu çeşitli bileşiklerin sentezinde yer alırlar. Sağlıklı yaşam için son derece önemli vitaminler (A, D, E, K)vücuda yağ ile alınır. Bu nedenle günlük beslenmede mutlaka yeterli miktarda yağ olmalıdır'' diyor.

Günlük diyette, tüketilen yağdan gelecek enerjinin %20-35 arasında olmasının önerildiğini söyleyen Prof. Dr. Yücecan, "Bu oranın yağ türleri arasındaki dağılımı bir birim katı yağ, bir birim herhangi bir bitkisel sıvı yağ ve bir buçuk veya iki birim zeytinyağı olur. Kan kolesterol düzeyinin yüksek olması kalp-damar hastalıkları için risk oluşturur. Bitkisel kökenli hiçbir üründe kolesterol yoktur. Yumuşak margarinler de bitkisel yağlardan yapıldıkları için kolesterol içermez. Bir gram yağ 9 kkal enerji sağlar. Ancak margarinlerin içerdikleri yağ oranı diğer yağlara göre daha düşüktür. Örneğin genellikle kağıt margarin %70, kase margarin %60 oranında yağ içerir. Bu nedenle de 1 gram paket margarin 6.3, kase margarin ise 5.4 kilo kalori enerji verir ve trans yağ içermezler" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler