Sağlıkçılar PCR testi almaya giderken taşlar yolu kapattı

Sağlıkçılar PCR testi almaya giderken taşlar yolu kapattı

Sağlıkçılar taşları temizledikten sonra köye ulaşabildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde karların erimesi sonucu meydana gelen heyelan köy yolunu kapattı. Kızılcakaya Köyüne PCR testi almaya giden filyasyon ekibi ise yolu kapatan taşları temizledikten sonra köye ulaşabildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüsle mücadele çalışmaları kent genelinde tüm hızıyla sürdürülüyor. Sahada görev yapan filyasyon ekipleri zorlu coğrafya ve hava koşullarına rağmen çalışmalarını büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde İlçe Devlet Hastanesi filyasyon ekibinin vakalara ulaşmadaki yaşadıkları zorluklar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Çatalzeytin içesinde havaların ısınması sonrasında eriyen karlar sonucu oluşan heyelanlar ulaşımda güçlüklere neden oldu. Kızılcakaya Köyüne PCR testi almaya giden filyasyon ekibi, köy yolunda karların erimesiyle yamaçtan yola düşen kaya parçalarının yolu kapatmasıyla zor anlar yaşadı.

İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Burak Capkan, Sağlık Memuru Erdal Koç ve şoför Recep Korkmaz Özdemir araçtan inerek yoldaki taşları temizledikten sonra köye ulaşabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU