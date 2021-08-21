SAĞLIKÇILAR DÜZCE'DE BULUŞTU

SAĞLIKÇILAR DÜZCE'DE BULUŞTU Düzce Belediyesi tarafından organize edilen "Sağlıkçılara Vefa Kampı" Gölyaka Kültür Park'ta sağlık emekçilerine kapılarını açtı.

SAĞLIKÇILAR DÜZCE'DE BULUŞTU Düzce Belediyesi tarafından organize edilen "Sağlıkçılara Vefa Kampı" Gölyaka Kültür Park'ta sağlık emekçilerine kapılarını açtı. Aileleri ile birlikte etkinlik alanına gelen sağlık personellerinin 3 gün boyunca bir dizi etkinlik ile stres atıp moral bulacak.

Düzce Belediyesi 2020 yılının Mart ayından günümüze kadar Korona Virüs Pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. Aşılama çalışmalarının hızlanması ve kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılmasının ardından Düzce Belediyesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ile ortaklaşa hayata geçirilen proje ile sağlık çalışanları Gölyaka Kültür Park'ta "Sağlıkçılara Vefa Kampı" adı altında biraraya getirildi. 20 Ağustos Cuma günü çadırların kurulması ile başlayan program tanışma oyunları ile devam etti. Sağlık emekçileri akşam yemeğinin ardından açık hava sineması gösterimi ile keyifli anlar yaşadı. "Sağlıkçılara Vefa Kampı" Cumartesi ve Pazar günü bir dizi etkinlik ile dolu dolu geçecek.

TUNCER SAĞLIKÇILARI YALNIZ BIRAKMADI

Kendisi de sağlıkçı olan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer de kampın ilk akşamında sağlıkçıları kamp alanında ziyaret etti. Sağlık çalışanlarını Düzce'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Tuncer; "Hepiniz şehrimize hoş geldiniz. Böyle bir organizasyonda sağlık çalışanlarının birarada olmasından büyük memnuniyet duyuyuyoruz. Ben de sağlıkçıyım, korona virüs pandemisinde canla başla mücadele ettiğinizi ve çektiğiniz zorlukları en iyi anlayanlardan biri de benim. Bir buçuk yıldır yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde sizleri böyle bir kampta buluşturup bir nebze olsun stres atmanızı amaçladık. İnşallah dolu dolu bir 3 gün geçirerek şehrimizden memnun ayrılmanızı diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre