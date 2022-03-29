ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta vaka sayınlarında düşüş sürüyor

Bir ay önce vaka sayıları binlerde olan kentte vaka sayıları 243'lere düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 5-11 Şubat tarihleri arasında 100 binde bin 50 olan vaka sayısı 12-18 Mart haftalık vaka sayılarında 243,69 seviyesine geriledi.

Zonguldak'ta vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 5- 11 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarında 100 bin kişide 1050 olan vaka sayısı bir ayda 12-18 Mart haftalık vaka sayılarında 243,69 seviyesine geriledi. Tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kullarına önem veriyor. Gelinene süreçte yaşanan tablodan mutlu olduklarını ifade neden Osman Zaimoğlu, "Bu tabloyu görünce mutlu oluyoruz. Çekilen çileler, verilen emekler karşılığını buluyor. Gerek sağlık personelimizin gerekse kolluk kuvvetlerimizin çalışmaları gün gün bu tabloya ulaşmamızı sağladı. Biz vatandaşlar olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz. Mutlu günlerde yaklaşıyor sevinçle karşılıyoruz. Burada omicron varyantı anlamında zayıflaması bu virüsün bizi daha da umutlandırıyor. İnşallah 300'ler değil sıfırlara ulaşırız. Yaz ayı maske takılmasa da avantaj kışın kapalı alanlarda olduğumuzdan dolayı teneffüs anlamında temas anlamında daha tehlikeli bir durumda oluyorduk. Yazın havalar ısınınca herkes açık alanlara, denizlere dağılacağından maske ikinci planda kaldığı için sosyal mesafe daha uzayacak. Ben şunu biliyorum ki kendi adıma konuşuyorum vaka sayıları sıfıra düşse dahi 5 -6 ay daha tedbir ve korku olarak yaşayacağız. Sosyal mesafe temizlik ve hijyen kurallarına daha da dikkat edeceğiz. Bu süreçte psikolojik olarak da sıkıntılar yaşadık. Yakınlarını kaybetme korkusu, hastaneye yatma korkusu gibi nedenler ondan dolayı bu süreçte sıfırlansa dahi 6 ay daha bu süreci yaşayacağız. Ama umutlu görüyorum. Bilim adamları ne der bilmiyorum ama benim görüşüm böyle" şeklinde konuştu.