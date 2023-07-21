Zonguldak'ta Tekstil Fabrikasında Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşçilerden 50'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4 işçinin tedavisi devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.