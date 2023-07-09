Zonguldak'ta sel felaketi sonucu hastanelerde su baskını

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta sel felaketi sonucu Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi ve Devrek Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana geldiğini duyurdu. Acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta sel felaketi sonucu Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi ve Devrek Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana geldiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana gelmiş, acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır" ifadelerine yer verdi.