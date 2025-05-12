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Zonguldak'ta Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Defile Düzenlendi

Zonguldak'ta Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Defile Düzenlendi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Geçmişten Günümüze Hemşireler' defilesi gerçekleştirildi. Defilede hemşirelerin giydiği kıyafetler sergilendi.

ZONGULDAK'ta Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Geçmişten Günümüze Hemşireler' defilesi düzenlendi. Defilede Türkiye'deki hemşirelerin kullandığı ilk kıyafetlerden günümüz üniformalarına, öğrencilerin üzerinde gösterildi.

Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Türk Hemşireler Derneği sempozyum düzenledi. BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılan sempozyumda Türkiye'de hemşirelerin geçmişten günümüze giydiği kıyafetlerin defilesi yapıldı.

BEUN Hemşirelik Bölümü öğrencileri, defile için özel hazırlanan ve meslek kanunuyla belirlenen kıyafetleri giyerek kültür merkezinin içinden yürüyerek sahneye çıktılar. Bu esnada, izleyiciler öğrencileri alkışlarken birçok akademisyen ve öğrenci cep telefonlarıyla defileyi görüntüledi. Defile renkli anlara sahne oldu.

Açılış konuşması yapan BEUN Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meltem Kürtüncü, "Hemşirelik haftası yalnızca bir meslek grubunun özverisini anmak için değil, aynı zamanda bu mesleğin bilimsel, ekonomik ve toplumsal etkisini yeniden düşünmek ve tartışmak ve görünür kılmak adına önemli bir fırsattır. Son yıllarda küresel sağlık hizmetlerinin ve sistemlerinin karşı karşıya kaldığı krizler, özellikle Covid-19 pandemisi bize şunu açıkça göstermiştir. Sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği, güçlü ve etkin bir hemşirelik altyapısı olmadan mümkün değildir. Hemşireler yalnızca sağlık hizmetinin uygulanmasında değil aynı zamanda hizmetin planlanmasında, sürdürülmesinde ve yeniden yapılandırılmasında kilit roller üstlenmektedir" dedi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de yaptığı konuşmada, hemşireleri ve hemşire adayı öğrencileri kutladı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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