Zonguldak sağlık haberi | Zonguldak'ın 46 bin nüfuslu ilçesinde 2 yıldır bebek doğmuyor

Zonguldak'ın 46 bin nüfuslu ilçesinde 2 yıldır bebek doğmuyor

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan Devlet Hastanesine Doğum yapılabilmesi için Kadın Doğum Başhekim atanmasına rağmen 2 yıldır bebek doğmadığı öğrenildi. İlçede ailelerin genellikle Kdz Ereğli'de bulunan hastanelere gitmek zorunda kalırken, ilçe sakinleri durumdan rahatsız olduklarını ifade ettiler.

Edinilen bilgilere göre, 46 bin nüfuslu Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2 yıldır 446 kayıtlı aile hekimlerinin takibini yaptığı gebe anneden sadece 2 sezaryen doğum yapıldığı öğrenildi. Alaplı Devlet Hastanesinde Kadın Doğum doktorunun bulunmasına rağmen aileler doğum için Ereğli'de bulunan Hastanelere giderken, ilçede 2 yıldır nüfus bilgi kaydında doğum yeri Alaplı yazan bebeğin olmadığı öğrenildi. On gün önce doğum yapan Feride Kocman "On gün önce doğum yaptım. Doğum yapmadan önce doğum doktoruna gittim ve burada doğum yapabilir miyim diye sordum. Ereğli'de kendi doktorunda yaparsın ancak seni kontrol ederim. Bende Ereğli'de doğum yaptım ve orada bana Alaplı Devlet Hastanesinde doğum yapılıyor dediler" diye konuştu.

Bir başka doğum yapan Sevim Açıkgöz se doğumların Alaplı'da yapılmasını istedi.