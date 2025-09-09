Yürüyemeyen ve Konuşamayan Mert'in Ailesi Yardım Bekliyor

ANTALYA'da hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, konuşamayan, tek başına hiçbir şey yapamayan Mert Kendir (6), net bir tanı konulamadığı için tedavi olamıyor. Mert'in ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Mehtap ve Mücahit Kendir çiftinin Mert adını verdikleri 2'nci çocukları, 2019 yılında dünyaya geldi. Doğumdan kısa süre sonra Mert'in hareketlerinde değişiklikler fark eden çift, dengede duramayan çocuklarını doktora götürdü. Burada yapılan kontrollerde tanı konulamadı ve kontrol altında kalacağı söylendi. Ancak Mert'in yaşı ilerledikçe sağlığı daha da bozuldu.

Kendir ailesi, çocuklarını şehir şehir gezdirerek farklı doktorlarda çözüm aradı. Net bir tanı konulamayan Mert'e, ilaçlarını alabilmesi için serebral palsi hastası olduğuna dair rapor düzenlendi. Desteksiz yürüyemeyen, konuşamayan, istem dışı hareketler yapan Mert Kendir için doktorlar, distoni ve kore hastalıklarına dair belirteler olduğunu kaydetti.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ OĞLUNA GÖRE AYARLIYOR

Mert için hayatlarını tamamen değiştiren aile, tüm vakitlerini çocuklarının yanında geçirmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan Mücahit Kendir, çalışma saatlerini ve izinlerini oğlunu fizik tedaviye ve dil terapisine götürdüğü günlere göre ayarlamaya başladı. Yaşı gereği okula başlaması gereken Mert Kendir'in kaydı, yakında bir okula yapıldı.

MADDİ OLARAK ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Kaynaştırma öğrencisi olarak okula başlaması gereken ancak tek başına hareket dahi edemeyen Mert okula başlayamadı. Mert Kendir, raporu olmadığı için evde de eğitim alamıyor. Yurt dışından gelen ilaçlar ve tanı konulabilmesi için gidilen farklı doktorlar nedeniyle maddi olarak da zor günler yaşayan Kendir ailesi, çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor.

'NET BİR TANI ALAMADIK'

İlk çocuklarının böbrek nakli olabilmesi için Antalya'ya taşındıklarını söyleyen Mücahit Kendir, "Mert doğduktan kısa süre sonra başını tutamama, denge kuramama gibi şikayetlerden nörolojiye başvurduk. Bu zamana kadar yapılan bütün tetkiklerde distoni olduğunu söylediler. Ancak net bir tanı alamadık. Mert'te istem dışı hareketler var. Denge kuramıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor ve tamamen bize bağımlı. Birçok doktora başvurduk ama net bir tanı yok. Raporların tamamı serebral palsi olarak çıkıyor" dedi.

OKULA GÖNDEREMİYORLAR

Oğlunun sıvı hiçbir şey tüketemediğini belirten baba Kendir, "Bu sene okula başlaması gerekiyor ama gönderemiyoruz. Zihinsel değil, bedensel engelli olduğu için kaynaştırma öğrencisi olarak gözüküyor. Ancak Mert, özel bakım dahil hiçbir şeyini kendisi yapamıyor. İstem dışı hareketleri oluyor. Bütün hayatımızı Mert'e göre şekillendiriyoruz. İş yerim Mert'i tedavi için götüreceğimiz zamanlarda izin veriyor, nöbetlerimi ayarlıyor. Haftada 3 gün fizik tedaviye, dil terapisine götürüyoruz" diye konuştu.

'TETKİKLERE RAĞMEN SONUÇ ALAMIYORUZ'

Çaresiz kaldıklarını belirten Kendir, "En azından oğluma tanı konulursa doğru yolda ilerleyebiliriz. Yapılan tetkiklere rağmen sonuç alamıyoruz. Maddi olarak çok zor günler yaşıyoruz o nedenle bazı tedavilere ulaşamıyoruz. Oğlumun sağlığı için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIĞINA KAVUŞSUN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ'

Çocuğundan ayrılamadığını söyleyen Mehtap Kendir, "Evde de sorunlu zamanlar geçiriyoruz. Her an bir düşme tehlikesi yaşıyoruz. Kendine zarar verebiliyor. 24 saat onun yanında durmamız gerekiyor. Bizlerin desteğiyle yemek yiyebiliyor, hareket edebiliyor. Özel bir hayatımız yok tamamen hastane ve ev arasında geçiyor yaşamımız. Çocuğumuz sağlığına kavuşsun, başka bir şey istemiyoruz. Asansörümüz yok merdivenlerden güçlükle çıkarıp indirebiliyorum" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,