Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da bu yıl Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Son bir haftada 9 yeni vaka tespit edildi ve ölü sayısı 19'a yükseldi. Virüs özellikle Tesalya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya, Trakya, Batı Makedonya ve Epir bölgelerinde görüldü.
Yunanistan'da bu yıl, Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 9 yeni Batı Nil Virüsü vakası teşhis edildi.
Açıklamada, ölü sayısının 19'a yükseldiği, virüsün özellikle Tesalya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya, Trakya, Batı Makedonya ve Epir bölgelerinde tespit edildiği belirtildi.
Uzmanlar, gelecek aylarda vaka sayının artacağı değerlendirmesinde bulundu.