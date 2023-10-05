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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da bu yıl Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Son bir haftada 9 yeni vaka tespit edildi ve ölü sayısı 19'a yükseldi. Virüs özellikle Tesalya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya, Trakya, Batı Makedonya ve Epir bölgelerinde görüldü.