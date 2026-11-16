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Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü rutin kontroller için aile hekimine başvuru istedi

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Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü rutin kontroller için aile hekimine başvuru istedi Haber Videosunu İzle
Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü rutin kontroller için aile hekimine başvuru istedi
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Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü, rutin kontroller ve aile hekimi ziyaretlerinin aksatılmaması uyarısında bulundu. Müdürlük, bebek ve çocuk izlemleri, aşılama, gebe takipleri, kanser taramaları ve kronik hastalık kontrollerinin erken teşhiste önemli olduğunu belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek vatandaşları rutin sağlık kontrolleri ve aile hekimi ziyaretlerini aksatmamaları konusunda uyardı.

Sağlıklı bir yaşamın temelinin düzenli kontrollerden geçtiğini belirten müdürlük yetkilileri, aile hekimliğinin yalnızca hastalık anında değil, sağlıklı dönemlerde de başvurulması gereken en önemli birinci basamak sağlık hizmeti olduğunun altını çizdi. Açıklamada, aile sağlığı merkezlerinde yürütülen hizmetlerin toplum sağlığı açısından hayati bir işlev gördüğü vurgulanarak; bebek ve çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri, gebe takipleri, kanser taramaları ile kronik hastalık kontrolleri gibi kritik koruyucu sağlık hizmetlerinin düzenli olarak yürütüldüğü hatırlatıldı. Söz konusu hizmetlerin, rahatsızlıkların henüz başlangıç aşamasında erkenden teşhis edilmesinde ve önlenmesinde büyük rol oynadığı kaydedildi.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara rutin takiplerini zamanında yaptırmaları ve sunulan koruyucu sağlık imkanlarından eksiksiz faydalanabilmeleri için bağlı bulundukları aile hekimlerine başvurmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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