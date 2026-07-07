İş adamından Yüksekova Devlet Hastanesine anlamlı bağış

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan iş adamı Osman Dara, vefat eden ağabeyi Adil Dara'nın anısını yaşatmak amacıyla temin ettiği tıbbi cihazları Yüksekova Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'ne bağışladı.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda, bağışlanan tıbbi cihazların yer aldığı palyatif bakım odasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan iş adamı Osman Dara, ağabeyi Adil Dara'nın yaklaşık iki ay önce Diyarbakır'da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü söyledi. Ağabeyinin yaklaşık iki ay yoğun bakımda kaldığını belirten Dara, "Rahatsızlığından dolayı kendi isteğiyle servise çıkmayı çok arzu ediyordu. Ancak doktorlarımız, bunun mümkün olabilmesi için yoğun bakım ünitesinde kullanılan tıbbi cihazların aynısının serviste de bulunması gerektiğini ifade etti. O dönemde bu cihazlar serviste bulunmuyordu" dedi.

Aile olarak gerekli tıbbi cihazları İstanbul'dan temin ettiklerini ifade eden Dara, cihazları Diyarbakır'daki hastaneye ulaştırarak doktorların gözetiminde servise kurduklarını belirtti. Dara, ağabeyi Adil Dara'nın serviste yaklaşık altı gün tedavi gördükten sonra yaşamını yitirdiğini anlatarak, "Abimin vefatının ardından aile olarak bu cihazlardan başka hastaların da faydalanmasını istedik. Bu konuda yaptığımız değerlendirmelerde, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde bu tür cihazlara ihtiyaç olduğunu bildiğimiz için cihazları ilçemize kazandırmaya karar verdik. Hastane yetkililerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda palyatif bakım ünitesinde rahmetli ağabeyimin anısını yaşatmak amacıyla bize bir oda tahsis edildi. Bugün bu odanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Odanın tüm eksiklerini ve tıbbi cihazlarını aile olarak biz karşıladık" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'daki iş adamlarına ve hayırseverlere de çağrıda bulunan Dara, hastanede benzer odalara ve tıbbi cihazlara ihtiyaç bulunduğunu gözlemlediklerini söyledi. İmkanı bulunan vatandaşların ve iş adamlarının hastane yönetimiyle iletişime geçerek ihtiyaçlar doğrultusunda destek sunabileceklerini ifade eden Dara, "Hayırsever iş adamlarımızın bu tür yardımlarını esirgememelerini bekliyorum. İmkanları doğrultusunda hastanemize katkı sunmaları, sağlık hizmetlerine önemli destek sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Yüksekova Devlet Hastanesi yönetimi de, anlamlı bağışlarından ötürü iş adamı Osman Dara'ya teşekkür etti - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı