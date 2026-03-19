Yeşilay Ramazan Bayramı için 'Eksik Olma' Temalı Kamu Spotu Hazırladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 106 yıldır sürdürdüğü bağımlılıkla mücadele çalışmalarını toplumsal farkındalık odaklı projelerle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilay'ın Ramazan Bayramı 'Eksik Olma' temalı kamu spotu hazırladı.

Kamu spotu, bayram döneminde aile, arkadaş ve sevdiklerle geçirilen değerli zamanların bağımlılıklar nedeniyle eksik kalmaması mesajını ön plana çıkarıyor. "Bağımlılıklar insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada eksik olma" ifadelerinin yer aldığı kampanya, toplumda bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

Videoda ayrıca bağımlılık sorunu yaşayanların 115'i arayarak Türkiye genelindeki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabileceği bilgisi veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı