Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

İngiltere ülkeyi saran yeni H3N2 grip salgını nedeniyle zor bir dönemde geçerken, hastanelerin acil servislerinin dolmasının ardından alarm vermişti.

İNGİLTERE'DEN SONRA BU KEZ İSPANYA

Hastane yatışlarının 2024 yılına kıyasla yüzde 56 arttığı İngiltere'de üst düzey önlemler alınmaya başlanırken bir korkutan haber de İspanya'dan geldi.

VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALMAKTA ZORLANIYORLAR

Yeni H3N2 grip vakalarının patladığı Avrupa ülkesinde hastaneler virüsü kontrol altına almakta zorlandıklarını duyurdu. Bölgeden servis edilen görüntülerde hastanelerin dolup taştığı ve hastaların artık geceyi koridorlarda geçirmeye başladığı görüldü.

VAKA SAYILARI HER HAFTA İKİ KATINA ÇIKIYOR

İspanyol yayın kuruluşu Olive Press, Kuzey İspanya'daki hastanelerin yeni grip türüyle başa çıkmakta zorlandığını, özellikle şehir sağlık görevlilerinin virüs yükü altında ezildiğini bildirdi. Barcelona'da, büyük sağlık merkezlerinin koridorlarının sedyelerle dolu ve vaka sayılarının her hafta iki katına çıktığı aktarıldı.

HASTALARIN BÜYÜK KISMI ÇOCUK VE GENÇ YETİŞKİNLER

Özerk Generalitat sağlık merkezleri ve huzurevlerinde maske zorunluluğu getirilirken, hastane yatışlarının büyük çoğunluğunu, salgının ilk dönemlerinde enfekte olan çocuklar ve genç yetişkinlerin oluşturduğu ifade ediliyor.