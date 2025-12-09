Haberler

Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor Haber Videosunu İzle
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin yeni H3N2 grip salgını nedeniyle alarm vermesinin ardından İspanya'da da korkutan gelişmeler yaşandı. Vakaların patlamasıyla hastanelerde kaos yaşanmaya başlayan İspanya'da uzmanlar virüsü kontrol altına almakta zorlanıyor. Hastalar günlerce yatak beklerken, bölgeden servis edilen görüntülerde hastaların koridorlarda uyumaya zorlandığı görülüyor.

İngiltere ülkeyi saran yeni H3N2 grip salgını nedeniyle zor bir dönemde geçerken, hastanelerin acil servislerinin dolmasının ardından alarm vermişti.

İNGİLTERE'DEN SONRA BU KEZ İSPANYA

Hastane yatışlarının 2024 yılına kıyasla yüzde 56 arttığı İngiltere'de üst düzey önlemler alınmaya başlanırken bir korkutan haber de İspanya'dan geldi.

Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALMAKTA ZORLANIYORLAR

Yeni H3N2 grip vakalarının patladığı Avrupa ülkesinde hastaneler virüsü kontrol altına almakta zorlandıklarını duyurdu. Bölgeden servis edilen görüntülerde hastanelerin dolup taştığı ve hastaların artık geceyi koridorlarda geçirmeye başladığı görüldü.

Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

VAKA SAYILARI HER HAFTA İKİ KATINA ÇIKIYOR

İspanyol yayın kuruluşu Olive Press, Kuzey İspanya'daki hastanelerin yeni grip türüyle başa çıkmakta zorlandığını, özellikle şehir sağlık görevlilerinin virüs yükü altında ezildiğini bildirdi. Barcelona'da, büyük sağlık merkezlerinin koridorlarının sedyelerle dolu ve vaka sayılarının her hafta iki katına çıktığı aktarıldı.

Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

HASTALARIN BÜYÜK KISMI ÇOCUK VE GENÇ YETİŞKİNLER

Özerk Generalitat sağlık merkezleri ve huzurevlerinde maske zorunluluğu getirilirken, hastane yatışlarının büyük çoğunluğunu, salgının ilk dönemlerinde enfekte olan çocuklar ve genç yetişkinlerin oluşturduğu ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar

2 yıldız futbolcu neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Gündem olan iddiaya resmi yanıt

İsmi bile belliydi! İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor?
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte 9 aydır cezaevinde olan İmamoğlu'nun son hali
Denize ateş edip 'Ses terapisi' notuyla paylaşan şahıs için ekipler harekete geçti

Skandal "Ses terapisi" paylaşımı sonrası ekipler harekete geçti
title