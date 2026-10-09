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Yeni nesil pulmoner kapak GAÜN Çocuk Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez kullanıldı

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Yeni nesil pulmoner kapak GAÜN Çocuk Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez kullanıldı
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Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Türkiye'de ilk kez kullanılan yeni nesil pulmoner kapağı üç hastada başarıyla uyguladı. Göğüs kafesi açılmadan damar yoluyla yapılan işlemlerin ardından üç hasta ertesi gün taburcu edildi.

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği, çocuk kalp hastalıklarının tedavisinde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'de ilk kez kullanılan yeni nesil pulmoner(akciğer) kapağın tanıtımı Çocuk Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Özel olarak geliştirilen yeni nesil pulmoner kapak, çocukluk yaş grubundan itibaren ihtiyaç halinde kalp kapağının göğüs kafesi açılmadan damar yoluyla değiştirilmesine imkan sağlıyor.

Türkiye'de ilk kez GAÜN Çocuk Hastanesi'nde kullanılan yeni nesil kapak, GAÜN Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nde üç hastada başarıyla uygulandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren işlemlerin ardından hastaların tamamı ertesi gün taburcu edildi.

İşlem, bu özel yöntem için Güney Kore'den Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Jae-Young Choi ve GAÜN Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar başkanlığında, GAÜN Çocuk Kardiyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Aydın Şahin'in eşliğinde gerçekleştirildi.

"Göğüs kafesi açılmadan uygulanıyor"

İşlem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osman Başpınar, yeni pulmoner kapağın çocuk hastalar için önemli bir tedavi seçeneği sunduğunu belirtti.

Başpınar, özel olarak geliştirilen kapağın kasık damarından kalbe doğru ilerletildiğini ve görevini yerine getirmeyen akciğer kapağının bulunduğu bölgeye ulaştığında açılarak yerleştirildiğini ifade etti.

İşlemin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü belirten Başpınar, "Cerrahi olarak göğüs kafesi açılmadan, sadece anjiyo ile damar yolundan kalbe ulaşarak çapı 3 santimetreye ulaşabilen fonksiyonel bir kapak yerleştiriliyor. Bu girişimsel işlem, hastalarımız açısından oldukça konforlu. İşlemi uyguladığımız üç hastamızı da ertesi gün taburcu ettik" dedi.

İşlem için Güney Kore'den deneyimli bir ekibin Çocuk Hastanesi'ne geldiğini belirten Başpınar, Prof. Dr. Jae-Young Choi ile birlikte gerçekleştirilen işlemlerin Çocuk Kardiyoloji ekibiyle iş birliği içerisinde yapıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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