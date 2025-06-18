Yeni Doğmuş Bebeklerde İnmemiş Testis Uyarısı

Yeni Doğmuş Bebeklerde İnmemiş Testis Uyarısı
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Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, inmemiş testis durumunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve tedavi gecikmelerinin kanser riskini artırabileceğini belirtti. Ailelerin bu durumu fark etmeleri ve zamanında uzman bir doktora başvurmaları gerektiğini vurguladı.

YENİ doğmuş erkek bebeklerde sıkça görülen inmemiş testisin, ailelerin çoğu zaman fark etmediği ancak gelecekte ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durum olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, "Tedavideki gecikme, çocuğun doğurganlığını olumsuz etkileyebilir ve kanser riskini artırabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, inmemiş testisin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Danacıoğlu, "Erkek çocuklarda en sık karşılaşılan ürolojik problemlerden biri olan bu durum, anne karnındaki gelişim sürecinde testislerin olması gereken yere, torbalara (skrotum) inmemesiyle ortaya çıkıyor. Tedavideki gecikme, çocuğunuzun ilerideki doğurganlığını olumsuz etkileyebileceği gibi, ne yazık ki kanser riskini de artırabiliyor" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİ İÇİN EN UYGUN DÖNEM 6-18 AY ARASI'

İnmemiş testis vakalarında ilk 6 ay içinde testisin kendiliğinden torbaya inebileceğini, ancak 1 yaşını geçen bebeklerde mutlaka tedaviye başlanması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Danacıoğlu, "En geç 18. aya kadar bekliyoruz. Bu süreç içinde tedavi edilirse hem ileride sperm üretimi hem de testis kanseri riski açısından çok daha olumlu sonuçlar alıyoruz. İnmemiş testis tedavisinde günümüzde ilk tercih edilen yöntem cerrahi oluyor. Orşiopeksi adı verilen bu ameliyatta, kasık bölgesinden küçük bir kesiyle testis bulunarak skrotuma indiriliyor ve sabitleniyor. Önceki yıllarda uygulanan hormon tedavileri ise artık bilimsel veriler ışığında önerilmiyor" dedi.

'GEÇ KALINIRSA TESTİS ALINABİLİYOR'

Tedavide gecikilmesinin ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Danacıoğlu, "Özellikle iki taraflı inmemiş testis vakalarında kısırlık riski yüzde 40'a kadar çıkabiliyor. Ayrıca bu hastalarda testis kanseri riski 4 ila 10 kat daha fazla. Ergenlik sonrasında gelen vakalarda testisi torbaya indirmek yerine almak zorunda kalabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TANIDA İLK ADIM FİZİK MUAYENE'

Tanı sürecinde ilk olarak fizik muayenenin uygulandığını belirten Doç. Dr. Danacıoğlu, testisin elle hissedilmemesi durumunda ultrasonografi ve gerekirse MR görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını ifade etti. Testisin bulunamaması durumunda ise tanısal laparoskopi ile cerrahi keşif yapıldığını belirtti. Ailelere önemli uyarılarda bulunan Doç. Dr. Danacıoğlu, "Eğer ebeveynler çocuklarında testislerden birinin torbada olmadığını fark ederse, zaman kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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